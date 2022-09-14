讓工作為人生經驗加值！超級業務員：「在生死之間，業績只是一瞬間」

近幾年台劇吹起「職劇風」，從紅遍兩岸三地的《我們與惡的距離》、《做工的人》，到最近的《正義的算法》、《生死接線員》，都透過寫實、貼近人心的劇情，讓大眾看見各行業背後的酸甜苦辣，也讓人看見工作不僅僅是謀生手段，更是一種使命。如何找到一份充滿意義、有使命感，且能賺到優渥報酬的工作?我們訪問到國泰人壽推展處經理陳俊超，為我們分享他從銀行轉戰保險業，賺得豐盈人生的歷程。

國泰人壽處經理陳俊超從銀行轉戰保險業，賺得豐盈人生。 圖／陳軍衫 提供

登百岳、泳渡日月潭，原來保險工作這麼精彩！從事保險12年的陳俊超，不僅是MDRT百萬圓桌會員，近一年更帶領單位創下高業績達成率。笑容可掬、談吐真誠的他，從學生時代就累積不少打工經驗，他知道在台灣低薪社會，一般工作薪水並不高，因此有心朝向業務性質的工作發展。

畢業後，陳俊超在銀行上班，從客戶的財力證明中發現，國泰人壽員工平均薪資高，而且老中青三代都有，代表這是一家能夠讓資深員工做到退休、年輕新血也願意加入的公司，遂萌生加入國泰人壽的念頭。

正巧陳俊超有一位國小同學剛轉職到國泰人壽，他也馬上跟進。原本以為學做保險就是學會推銷、包裝、話術，但在國泰人壽完整紮實的教育訓練下，陳俊超看見了保險的價值，也找到從事這份工作的使命感。

有別於業務員「人脈用光了，業績就沒了」，國泰人壽承接全國3百萬名學生團體保險，業務員只要夠勤快，就能在服務過程中開拓客源。陳俊超回想初入行時勤跑機關學校，因此結交了不少好朋友，更增添不少難忘的經歷。「我在校園協助教官抓蛇、和大學教授一起去登百岳、組團泳渡日月潭……，我想沒有一份工作像保險這麼精彩！」

陳俊超認為業務員成功關鍵在於：腳勤、會主動觀察模仿前輩、樂於做中學。 圖／陳軍衫 提供

不只走到客戶家裡，更要進到客戶心裡好的業務員不只要深入學校、走到客戶家裡，更要進到客戶心裡。最令陳俊超難忘的是，從事保險幾年後，有個保戶找他，請他幫忙抵押房子辦貸款，籌措孩子出國留學的經費。「當時我覺得很感動，客戶要辦房貸想到的竟然不是銀行，而是先來找我，代表他對我有足夠的信任度。」陳俊超說。

在公司長期訓練下，陳俊超擁有專業金融和稅務知識，他立刻運用國泰金控集團各項資源，順利為客戶貸到超乎所想的金額，讓對方放下了心頭重擔。陳俊超表示，「業務員有專業，才會有志氣，在客戶需要資金的情況下，當時他是不可能跟我買保險的，但是能運用專業幫助客戶解決問題，讓我覺得非常有成就感，也讓我看見保險工作在『業績』以外的價值。」

此外，保險工作也讓陳俊超提早感受到生命無常，他曾為一位30多歲就罹癌過世的保戶申辦理賠金，對白髮人送黑髮人的心碎感同身受，也讓他更加體會壽險「留愛給家人」的這份意涵。

「在生死之間，業績只是一瞬間。」陳俊超說，保險不見得能為生活帶來多大的改變，但是能在意外降臨時，盡量讓生活不要被改變。深刻體悟保險為家庭帶來的助益，是他一直維持工作熱忱的關鍵。

保險「留愛給家人」的意涵、保障家庭的使命，是陳俊超維持工作熱忱的動力。 圖／陳軍衫 提供

公平的晉升制度，有實力就能升主管入行多年來，陳俊超坦言自己也曾遇過低潮，曾經連續2個月沒達成業績，感到十分挫折，還好有資深前輩的鼓勵、充滿正能量的職場環境，讓他能夠堅持下去。陳俊超也很認同國泰人壽公平透明的晉升制度，讓同仁只要有實力，就有機會晉升主管，「當主管後我的眼界更開闊，能夠運用同理心幫助夥伴、複製傳承。」看見自己的職能隨年資提昇，財務豐收的同時也能擁抱工作的價值和意義，更和保戶建立一輩子的情誼，陳俊超說：「還好當初做了這個決定！」

既然每個行業都有不同的辛苦，那就選擇一份最能為人生經驗值加分的工作。國泰人壽為年輕世代推出「Young高登計畫」，提供業務新秀和儲備主管2年完整培訓，首年最高可領30萬元財務補助，加碼組織補助無上限，2年內晉升主管年薪上看150萬元，讓新世代在工作體驗中，獲得滿滿的成就與使命感，更能培養洞察力和同理心，擁有一輩子受用的軟實力。

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