大通膨時代9成上班族想斜槓?選對工作，為自己加薪還能體驗人生！

大通膨時代，薪水遠遠趕不上物價上漲。根據求職網站調查，疫後近9成上班族想要兼差，主要目的是增加收入(51.8%)、正職收入少或薪水低(36.6%)、工時彈性或自由(20.2%)、學習第二專長(20.0%)，還有近1成是因為被減班或砍工時因此想兼差另求出路。什麼樣的兼職工作才能包辦上述各式需求?我們訪問到國泰人壽專招松江通訊處李姿緯，分享她從醫護人員斜槓兼職保險業務員，並在入行初期締造亮眼業績的精采故事。

李姿緯(右)在職涯導師林和蕙副理 (左)的帶領下，從保戶斜槓成為保險業務員。 圖／陳軍衫 提供

從保戶變成業務員，導師帶路勇往「職」前姿緯在兒科擔任護理師超過20年，對護理工作抱持極大的熱忱。一次，她在家中踩到小孩的玩具，意外跌倒骨折就醫，讓她體會到保險的重要。她向同事的姊姊、在國泰人壽服務的業務員林和蕙副理諮詢，問她：「我骨折了，我現在還可以買保險嗎?」和蕙幽默地回答：「你現在不應該買保險，應該要去拜拜吧！」讓姿緯留下深刻印象，沒想到竟然有保險業務員會跟客戶說「你不應該買保險」！

之後，姿緯和和蕙成為好朋友，和蕙看見姿緯待人熱情又貼心的特質，覺得她很適合從事保險。正逢新冠疫情在台蔓延，在醫院工作的姿緯即使下了班，在篩檢結果出來前也不敢回家，擔心會把病毒帶回去傳染給家人，讓她感到十分心累，萌生了兼職做保險的想法。

剛開始，家人都很反對，認為保險工作不穩定，關係網招攬完就沒客源了，但是姿緯仍然想要嘗試看看。和蕙像是導師般帶領她入行，幫助她累積專業，同時不斷叮囑她「不要心急，不要給自己太大的壓力」，給予姿緯很大的彈性空間，讓她可以兼顧醫院和保險兩份工作，且不會犧牲掉陪伴孩子的時間。

和蕙帶領姿緯累積專業，並幫助她調整心態、建立正確觀念。 圖／陳軍衫 提供

醫護專業結合保險，給客戶更全面的協助一位有十多年交情的好友為了表達對她的支持，二話不說成為她的第一個保戶，讓姿緯有了一個好的開始。

笑口常開的姿緯，原本在兒科病房就擁有很好的醫病關係，很多新手爸媽出院後都仍會和她保持聯絡，姿緯說：「因為我能了解新手爸媽的壓力和焦慮心情，所以一接到訊息，我都盡可能在第一時間回覆。」在學會保險專業後，姿緯不只能分享護理知識，也能分享新生兒保險，為家庭築起全面的防護傘。

姿緯很高興她能將保險結合醫療，給予客戶朋友更多協助。她開玩笑說：「客戶向我買保單，我提供醫療方面專業諮詢與協助，這樣是不是很超值?」

姿緯將保險結合醫療專業，給予客戶朋友更全方位的協助。 圖／陳軍衫 提供

團隊共同作戰，斜槓也能游刃有餘「只要會分享、為客戶完整規劃保單就好。」這是和蕙初期為她奠定的目標，幫助她穩紮穩打、調適正確的心態。至於更進階的專業諮詢、服務協助，和蕙都會替她補足，團隊共同經營客戶，讓姿緯身兼兩份工作也不會有後顧之憂。

長年在醫院看到人生百態，姿緯感受到，生病時沒有保障，就沒有充足的選擇權；生、老、病、死等人生必經過程，需要有一張保護傘才不會感到徬徨。這份體悟讓姿緯每次和客戶分享時，都帶著深切的同理心，真心為客戶著想，許多客戶收到她精心規劃的建議書，都會由衷地向她道謝。

最讓姿緯感到開心的是，現在的她不只能關懷病人，也能關心同僚、向醫院的工作夥伴分享保險專業。「醫護人員其實普遍缺乏醫療保障，很多人都以為有醫院的福利就夠了，但隨著超高齡社會到來，我們需要更充足的保障。」

姿緯記得，當她向一位50多歲的護理師學姊分享產品後，學姊立刻簽約，跟她買了長照險和癌症險。「因為我也是護理師，了解她的需求，所以我的分享對她來說特別有說服力。」

年過40歲才開始投入保險業，姿緯認為，「只要開始都還來得及！」她相信，只要用同理心對待客戶，客戶都能感受得到。無論從事護理工作或是做保險，姿緯都秉持一份單純的初心：利他才能利己，成功之道，唯誠不敗！

因為長年在醫院看見人生百態，李姿緯更加體認到保險的意義與重要性。 圖／陳軍衫 提供

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