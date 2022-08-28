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連七漲！明年基本工資「調幅不低」 有望調升4.8%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
據了解，明年基本工資「調幅不低」，有望高達4.8%。 圖／聯合報系資料照片
據了解，明年基本工資「調幅不低」，有望高達4.8%。 圖／聯合報系資料照片

一年一度基本工資審議委員會將於本周四（1日）登場。考量今年國內物價上漲及經濟成長情勢，據了解，明年基本工資「調幅不低」，有望高達4.8%，月薪調升約1,212元達26,462元，時薪則調升8元達176元，這也將是蔡政府連七年調升基本工資。

在基本工資審議前夕，勞動部許銘春依例分別於明（29）日及周二晚上各邀請勞、資委員餐敘，了解雙方態度。

對於基本工資調幅，全國工業總會常務理事何語僅表示「沒有意見」，不再受訪。另據了解，資方委員應會在審議會上主張，全球需求已趨緩，包括製造業採購經理人指數（PMI）已轉緊縮、製造業訂單年增率轉呈負成長、以及部分產業如面板、工具機等業已經出現訂單減少而陸續實施減班休息等措施，爭取調幅不要過高，以避免增加明年營運負擔。

不過，一位不具名基本工資審議委員表示，儘管資方訴求不無道理，卻已很難左右明年基本工資調幅不低的局面。主要是因為，景氣走緩趨勢尚未反映在經濟數據上，例如，主計總處並未大幅下修今年經濟成長率；或者說，雇主所擔心經濟成長趨緩將是反映到明年，而非今年。

依照歷年基本工資審議原則，消費者物價指數（CPI）年增率都是足額反映在基本工資調幅上；至於經濟成長率則是採「勞資共享、勞資各半」原則。依據主計總處8月最新預測，今年全年經濟成長率為3.76%，CPI上漲2.92%，因此，明年基本工資調幅有望高達4.8%。

熟悉內情人士觀察，這次審議討論重點將是經濟成長率要分享多少給勞工，按照往例是勞資各半；因此，若資方要主張分享比率低於50%、或是勞方主張分享超過50%，都需要強而有力、有說服力的理由。

該人士表示，今年基本工資調幅之所以高達5.21%，主要是因為2020年因全球新冠肺炎疫情肆虐，導致2021年調幅僅0.84%，因此在考量2022年調幅時，經濟成長率分配達三分之二給勞工所致。

目前基本工資月薪為25,250元、時薪168元，若以明年調幅4.8%計算，月薪將來到26,462元，調升1,212元；時薪則來到176元，調升8元。這將是蔡政府連續第七年調升基本工資。

基本工資 經濟成長率 消費者物價指數 勞動部 許銘春

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