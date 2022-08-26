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不妙！7月景氣燈號連五綠 大減3分逼近黃藍燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國發會今天發布七月景氣對策信號綜合判斷分數廿四分，較上月一口氣減少三分，分數是近兩年新低，燈號亮出連續第五個綠燈，但差兩分就到掉到代表景氣轉向的黃藍燈；七月景氣領先、同時指標續呈下跌，顯示景氣成長明顯走緩。

對於八月是否會變燈，國發會態度轉趨保守，由於通膨、升息等不確定因素，預估全球貿易量疲軟，下半年出口變數的確比較大，是否能維持綠燈還要再觀察。

七月景氣燈號續呈綠燈，但分數減三分到廿四分，若跌到廿二分就會掉到代表景氣轉向的黃藍燈。九項構成項目中，只有工業生產指數分數增加一分，由黃藍燈轉呈綠燈，但股價指數、非農業部門就業人數、製造業銷售量指數各減一分，四項指標都從黃藍燈掉到藍燈，機械及電機設備進口值也由紅燈轉呈黃紅燈；其餘四項燈號不變。

七月領先指標與同時指標繼續下跌，領先指標不含趨勢指數為九十五點八九，較上月下降百分之一點五六，連續九個月下跌，累計跌幅達百分之七點三三；七月同時標不含趨勢指數為九十八點三三，，較上月下降百分之一點零八，連續六個月下跌，累計跌幅百分之四點零四。

國發會經濟發展處專門委員林慈芳表示，受俄烏戰爭膠著、全球通膨壓力未減等影響，全球經濟成長力道趨緩，影響股市及企業信心，因此七月股價指數、製造業營業氣候測驗點都下滑。她說，景氣的確放緩，但還不到反轉，也不能說是衰退。

她說，觀察八月表現，景氣燈號相關指標正負資訊都有，包括全球經濟因受俄烏戰影響，通膨居高不下，以及主要國家升息政策下，全球各機構都預估下半年貿易量會持續疲軟，也下修經濟成長率，都會影響台灣出口；但台灣金融面如股市已回穩，民間消費也在回升，國旅民眾出遊熱絡，也有助提升住宿餐飲、零售及觀光收入，則是支撐下半年經濟成長主要動能。

她表示，隨著國際情勢變化，外貿不確定性較以往高，出口占經濟成長很大比例，下半年出口的確存在比較大變數，但內需回溫有助於經濟成長，對景氣是否續呈綠燈，還要密切關注。

景氣燈號 國發會 通膨

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