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接任工業局長 連錦漳：「承先啟後」完成前人承諾項目

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導
經濟部工業局長呂正華（圖右）將轉任數位部數位產業署長，標準檢驗局長連錦漳（圖左）接任新任工業局長。記者鍾泓良／攝影
經濟部工業局長呂正華（圖右）將轉任數位部數位產業署長，標準檢驗局長連錦漳（圖左）接任新任工業局長。記者鍾泓良／攝影

數位發展部本周六掛牌，經濟部工業局長呂正華將轉任數位部數位產業署長，標準檢驗局長連錦漳接任新任工業局長。工業局今（26）日舉辦交接儀式，連錦漳致詞表示，自己願意擔任「承先啟後」完成前人承諾項目，也將會成為在外打拚同仁的後盾。

連錦漳致詞笑說，工業局文化別於其他單位，很多事是公親，幫完後變事主，常常整碗端去做，最後變成苦主。自己離開工業局七年多，2019年重回到經濟部大家庭，「這與其他單位不太一樣，在外一圈，這裡比較溫暖、有人情味。」

他補充，自己離開工業局七年多，很多東西看似熟悉，但同一時間變化很大，業務蒸蒸日上，笑說是不是有私下投資鳳梨工廠。他說，接任局長後除了要「承先啟後」完成前人承諾項目，也會加強與法人合作，盼產業界給予支持，並強調同仁出去打拚，若在外有委屈，他都可以當後盾，一切苦難我來擋，「因為我隨時可退休！」

呂正華致詞表示，自己擔任約五年半的工業局長，對於工業局這棟建築物非常有感情，來到工業局15年，真的是中壯年「阮將青春嫁置恁兜」。他也最感謝工業局兄弟姊妹大力協助，遇到困難一起度過。他舉例，當年疫情要組成口罩國家隊時，每天都在報產量，還好口罩有做出來，「我們沒有魔法，只有想盡辦法。」

經濟部主任秘書陳怡鈴致詞祝賀呂正華榮調數位部數位產業署長，據說是個以後不用加班的新機關，相當羨慕，相信以呂局長行政歷練絕對可以勝任，也希望未來兩個機關需要跨部會溝通時，也都可以彼此協助。

陳怡鈴接著說，連錦漳工業局大家都熟悉，從工業局基層開始到副局長，後來擔任科技會報辦公室，再回到經濟部擔任標準局長，不管是多難的問題都是微笑面對，一定是擔任工業局長適當人選，可以無縫接軌完成未來任務。

連錦漳致詞笑說，工業局文化別於其他單位，很多事是公親，幫完後變事主，常常整碗端去做，最後變成苦主。自己離開工業局七年多，2019年重回到經濟部大家庭，「這與其他單位不太一樣，在外一圈，這裡比較溫暖、有人情味。」記者鍾泓良／攝影
連錦漳致詞笑說，工業局文化別於其他單位，很多事是公親，幫完後變事主，常常整碗端去做，最後變成苦主。自己離開工業局七年多，2019年重回到經濟部大家庭，「這與其他單位不太一樣，在外一圈，這裡比較溫暖、有人情味。」記者鍾泓良／攝影

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