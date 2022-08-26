經濟部5G、AIoT、新創三引擎 落地南台灣

經濟部技術處今（26）日在高雄「2022 Meet Greater South 亞灣創新X新創大南方」展出36項5G、AIoT及新創團隊的成果，開展首日即傳出捷報，三項參展技術獲廠商青睞，工研院無人智慧物流技術與統一超商簽訂合作MOU，瞄準無人送餐市場；由技術處孵育的兩家工研院新創團隊智升科技、集思智能，分別拿下高雄鋼鐵大廠、以及在地石化大廠訂單，讓5G、AIoT技術落地高雄，創造新商機。

此次36項參展技術匯聚工研院、資策會、金屬中心、船舶中心等研發法人及法人新創事業的成果。經濟部技術處處長邱求慧指出，這次展件聚焦在智慧製造、智慧交通、智慧生活、智慧醫療等四大領域，透過5G、AIoT等技術，衍生出新興的應用，來解決產業、生活或社會問題，為南部產業帶來科技應用落地的效益。

此外，開展前經濟部技術處已積極展開南部產業媒合，廠商反應熱烈，開展首日傳捷報，帶來三大合作案！工研院南分院執行長曹芳海與統一超商協理吳輝振今日簽署合作備忘錄，運用「AMR無人智慧物流技術」，打造全台首創可室外、室內配送、自動呼叫並搭乘電梯的無人送餐物流服務，未來將以高軟7-ELEVEN軟科門市為中心，搶先於高軟園區國城大樓提供送餐服務，只要一鍵下單就能讓餐盒直抵辦公室門口，可以同時載送24份餐點，預估可節省70%外送員人力成本，帶動零接觸的服務商機。

工研院衍生的新創團隊智升科技取得高雄在地鋼鐵大廠訂單，將導入智升開發結合演算法的非接觸式微米級（μm）檢測設備，可在高速動態環境下精準量測受測物厚度，確保出貨品質，將於鋼鐵大廠海外產線進行場域驗證，預期可藉此吸引高雄在地鋼鐵聚落跟進運用，以及吸引創投資金青睞。此外，智升科技的設備也已協助台灣廠商為TOYOTA安全帶扣環、日本自行車變速器大廠Shimano原料品質把關。目前也正與國內晶圓廠洽談合作，預計導入晶圓製造等相關量測産業。

而專注於AI創新應用的新創團隊—集思智能，著眼協助廠商減少碳排量，提供製程減碳、低碳排程、降低設備能耗與供需最佳化等解決方案。與南部在地大廠合作，以AI大數據分析石化產業原料成份與製程參數等多達百項數據，從源頭找出解決產業痛點的關鍵因子，預計可為石化廠每年減少2萬公噸碳排，換算約節省超過新台幣五千萬元，符合全球淨零碳排趨勢，降低遭課徵碳稅的風險。

此外，技術處主題專區展出用AIoT檢測空氣品質的「複合式空品感測器」，可同步偵測PM2.5、臭氧、一氧化碳、總揮發性有機物（TVOC）等四種汙染源，已技轉廠商並協助國產聯盟業者在5縣市共布建3,016點，在空中守護民眾健康。另有全球首創結合AI辨識與主動式聲波的「智慧管網行動洩漏快篩預警系統」，精確找出地底自來水管線洩漏點，已與台水公司合作，提高管線檢測效率。未來，技術處也會持續深化與高雄在地產業合作，第四季將在高雄推出5G 無人機大戰，以及年底旗津港的「旗福二號」渡輪將搭載「智慧窗屏導覽系統」，讓民眾實際登船體驗，持續以創新科技，打造出南方科技城。