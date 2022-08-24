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蔡總統：促進企業智慧升級轉型 打造亞洲高階製造中心

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

蔡總統今（24）日上午出席「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮」時表示，後疫情時代，我們要持續掌握供應鏈重組的商機，以及數位轉型趨勢。政府將持續促進企業智慧升級轉型，推升國內投資動能，她也期盼機械製造業者都能夠全力支援，與政府攜手邁向「亞洲高階製造中心」的政策目標。

蔡總統致詞時表示，今天非常高興與大家共同參加這場盛會。她要感謝各主辦單位的用心規劃，集結自動化、機器人、3D列印、智慧模具等九大領域主題展覽，為台灣智慧製造及工業實力，提供精彩的舞台。

蔡總統指出，「台灣智慧自動化與機器人協會」成立38年以來，一直是我國機器人和智慧自動化產業發展的重要推手。近年，更積極推動智慧製造及數位轉型，並配合政府淨零永續政策，協助國內業者打造淨零碳排智慧工廠。她要特別感謝協會理事長絲國一與協會成員們，與政府共同合作，以行動支持產業智慧綠色轉型升級。

面對疫情帶來的各種挑戰，蔡總統說，機械製造業者不僅為台灣社會及經濟提供重要的穩定力量，因為大家的努力，台灣的企業創新及人才素質，更獲得國際的肯定。根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2022年世界競爭力年報中，臺灣排名第7，是2013年以來最佳表現；在超過2,000萬人口的國家中，台灣也連續2年蟬聯世界第一，並在企業家精神及研發人力項目，高居第一。

蔡總統說，在後疫情時代，我們要持續掌握供應鏈重組的商機，以及數位轉型趨勢。目前，政府已將「智慧機械投資抵減」及「投資臺灣三大方案」延長到2024年底，持續促進企業智慧升級轉型，推升國內投資動能。除此之外，「數位發展部」將在近日掛牌成立，加速推動數位發展，為台灣打造更完善的數位經濟發展環境。

蔡總統接著指出，「2050淨零轉型」是台灣的重要目標。除了提出淨零排放路徑，政府規劃在2030年以前，投入9,000億元預算推動。我們期盼，產業公協會一起投入資源，結合公私部門力量，以大帶小，共同為臺灣產業的永續發展努力。

蔡總統表示，政府也積極推動「數位新南向」，運用台灣數位科技創新的優勢，結合國內硬體機器設備，以及智動化系統整合業者的能量，讓臺灣成為印太區域內，智慧製造整體解決方案的最佳夥伴。

最後，蔡總統期盼，與會的先進都能夠全力支援，和政府攜手邁向「亞洲高階製造中心」的政策目標。同時，她也感謝來自各國代表們的支持及參與，期待透過互相交流，激盪出更多火花。

疫情 機器人

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