漲勢停！7月國際農工原料價格都較6月下跌

主計總處發布國情統計，今年7月以初級原料為主的CRB指數（指美國商品研究局期貨指數）較去年同月大漲32.7%，但與上月相較，則因美國升息帶動各國也跟進，加上大陸疫情反覆需求放緩，CRB指數較上月下跌9.5%。另棉花小麥等農業原料及工業原料也都較上月重跌。

主計總處表示，111年7月以初級原料為主之CRB指數較上110年同月漲32.7%，主因19項組成成分中，占比達23%的西德州中級(WTI)原油隨全球經濟復甦及俄烏戰事影響，油價續居高檔，較上年同月上漲40.0%；與上月相較，由於美國升息帶動美元升值，多國央行亦跟進緊縮貨幣，加上中國大陸疫情反覆，市場預期需求放緩，CRB指數較上月跌9.5%，WTI原油價格亦下跌11.5%。

農業原料價格方面，今年7月與上年同月相較，由於俄烏戰事僵持推升全球糧價，加以肥料短缺增加種植成本，農業原料價格均呈上揚，其中以稻米及小麥分別漲26.3%及21.2%最多；與上月相較則多見回落，其中棉花因中國大陸消費需求放緩及美國經濟前景不明，下跌24.8%最鉅，小麥則因俄羅斯和烏克蘭簽署協議，重新開放黑海港口出口穀物，價格下跌20.2%，其餘如橡膠、玉米、黃豆跌幅亦顯著。

工業原料價格方面，今年7月與上年同月相較，LME基本金屬及貴金屬受中國大陸疫情反覆抑制需求及美元升值影響，價格多呈下跌，僅鎳、鋅因俄烏戰事僵持，影響礦區生產及冶煉產能，致價格上揚；與上月相較，因美元持續走強及需求放緩，價格皆呈下跌。