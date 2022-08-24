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六座100％MIT水下基礎 佇立彰化外海準備發電

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部能源局今（24）日宣布，離岸風電產業國產化項目中的水下基礎，歷經兩年多的技術開發及製造組裝，並通過嚴格的品質檢驗，由興達海基負責製造的100%國產化六座水下基礎，第一批三座水下基礎已於8月中旬運抵彰化風場，由沃旭能源完成安裝；23日則將第二批三座水下基礎運至風場續行安裝作業。

經濟部表示，推動離岸風電，不僅取得潔淨能源，更強化我國企業競爭力，力求扶植國內相關產業鏈參與國際離岸風電市場。經濟部為兼顧自主再生能源開發與國家財政負擔之平衡，於107年第二階段潛力場址開發的遴選機制納入「產業關聯效益」項目，以「事前承諾、事後具體執行」方式辦理，期穩健有序帶動離岸風電相關本土供應鏈發展，業者應於承諾年度如期如質達成國產化承諾項目及風場建置。

第二階段潛力場址開發納入產業關聯遴選機制，對於國內相關離岸風電產業提升已有初步成果，經濟部將以目前所建立的產業量能基礎，於區塊開發階段持續努力，同時秉持目的事業主管機關權責，嚴格把關，充分發揮國內水下基礎製造量能，並以優先使用國籍輪等措施，確保離岸風場充分使用國內相關船舶能量。

經濟部最後表示，為能強化我國離岸風電相關產業鏈永續發展並兼顧設置進度與目標，區塊開發規劃階段已持續辦理各場座談會及說明會，廣泛蒐集各界意見，穩健有序推動離岸風電發展，並堅持既定能源轉型政策，帶動國內相關產業發展，以實現強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續等政策願景。

離岸風電 經濟部

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