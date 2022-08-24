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台灣能源轉型關鍵3.2%電力，竟跟這座森林電廠有關？

遠見／ 文 / 胡華勝
圖／隱身在森林裡的嘉惠電廠。黃菁慧攝 遠見提供
圖／隱身在森林裡的嘉惠電廠。黃菁慧攝 遠見提供

台灣有座天然氣發電廠，就隱身在3萬棵樹木的森林裡；夏日用電高峰之際，園區內聽不見電廠隆隆運作聲，只有風聲、樹木嘩嘩與夏日蟬鳴聲。為何它扮演台灣能源轉型關鍵要角？

驅車來到嘉惠電廠，車子一駛入園區，放眼所及是一整片高聳桉樹林及小葉欖仁樹林，耳朵聽到的是唧唧的蟬鳴與風聲瑟瑟。

亞洲水泥轉投資100％持有的子公司嘉惠電廠，坐落嘉義縣民雄鄉，發電機組最大的特色之一是採用複循環發電設計，即是天然氣自身的燃燒發電外，過程中冷卻水所留下來攝氏600多度的水，熱能再發電一次，兼顧環保與低碳，成為嘉惠電廠與生俱來的基因。

遞補核二機組退役電力缺口，扮演關鍵少數

1991年至1996年間，隨著經濟快速起飛，用電量驟增，導致限電多達40次。當時政府為解決電力不足問題，首次提出開放配合使用乾淨能源開發電力的政策，嘉惠電廠1999年因應而生。2003年，裝置容量70萬瓩的第一期完工商轉，2021年再加入第二期擴建的51萬瓩。

總裝置容量121萬瓩的嘉惠電廠，合計每年發電量最多可達48億度，約能供應100萬戶家庭用電一年用電，以全台1303萬戶的家庭來算，相當每13戶家庭有1戶是用嘉惠的天然氣發電。

以全國電力配置來看，嘉惠電廠發電量約占全國總用電量3.2％，是目前全台最大的民營天然氣發電廠。這個3.2％看起來並不多，但是，因為是天然氣發電相較傳統燃煤減少碳排約五成；加上去年核二廠一號機除役，台電整體供電能力減少98.5萬瓩，適逢嘉惠電廠二期上線商轉，不但填補電力缺口，也是正面臨能源轉型的台灣的「關鍵少數」非黑電。

森林生態電廠當之無愧

電廠占地共13.8公頃，原本只是一片甘蔗田地，地上沒有任何樹木，嘉惠電力總經理陳廣泰表示，成立之時就將地區開發及兼顧環保的想法規劃進來，更訂出超過50％土地占比綠化的目標，比規定的30％高出許多。

現在廠區內的林地面積有7公頃大，景觀綠化達11公頃，四週共種植了近3萬棵樹木。包括桉樹、小葉欖仁樹、荔枝樹、楓樹及阿勃勒，多年下來已吸引許多生物棲息。園區內甚至可看到不少樹蛙、獨角仙、攀木蜥、小灰蝶、綠繡眼、白鷺鷥等。

陳廣泰表示，嘉惠電廠第一、第二期機組都是天然氣機組，具備環保、低碳、高效率特點。其中二期採用採用美商奇異（GE）最新機型HA系列氣渦輪發電機，發電效率超過60％，遠高於燃煤電廠的發電效能，也高於一期機組的54％。

進一步細算，2021年每發一度電所產生的二氧化碳為0.358公斤，不但比燃煤電廠機組的0.8公斤低，更低於經濟部能源局今年7月公布的電力排碳係數基準0.424公斤。

與相同裝置容量的燃煤電廠相比，嘉惠電廠每年可減少將近200萬噸的碳排放量，相當於18萬棵樹、4800座大安森林公園一年的碳吸附量。

第三期機組蓄勢待發，新增至少100萬瓩

陳廣泰透露，已著手規劃第三期發電機組，初步規劃裝置容量約100萬瓩至110萬瓩，投資金額將上看200億元。

不過，第三期機組將另尋適合新址開發。陳廣泰解釋，主因是現行廠區的規劃就只有兩期機組，當初廠區整體的規劃就是高占比的綠化，也必需考慮天然氣輸送管跟台電配電站的因素。但三期新址同樣會在嘉義民雄。

陳廣泰表示，嘉惠電廠內並沒有天然氣儲存槽，所使用的天然氣是由埋設在地下2至3公尺深的管線，從民雄配氣站接過來，當時規劃僅能提供第一及第二期機組使用。

嘉惠電廠去年營收85億元中，第一期占61億元，第二期7月至12月約半年時間也貢獻了24億元。今年預計第一期營收將提高至92億元，第二期則增加至60億元，全年達到152億元，大幅成長67億元，成為母公司亞泥賺錢的小金雞。

（本文出自2022.8.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台電 核二 嘉義

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