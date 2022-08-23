蔡總統促警械條例加速修法 政院：下會期優先通過

台南市2員警曹瑞傑、凃明誠22日追查機車竊盜案時，遭嫌犯林信吾持刀割喉殺害，嫌犯逃亡17小時候後在新竹落網；行政院今（23）日對此除了表達不捨跟痛心外，也表示在下個會期將優先通過。

行政院政務委員兼發言人羅秉成表示，對於昨日發生的台南殺警案件都同感震驚，並對兩位年輕、優秀的員警因公殉職深感不捨與痛心。蔡總統與蘇貞昌院長昨日在第一時間即要求內政部及警政署要全力緝兇，所幸在警察同仁夜以繼日、不眠不休的合作努力下，在17個小時內迅速將兇嫌緝捕到案，希望能告慰兩位員警在天之靈。

羅秉成說，院長今日稍早已專程南下慰問家屬，並赴兩位殉職員警靈前致意，同時也前往台南市警察局第三分局慰勉破案警察同仁，稍後蔡總統也將南下向家屬哀悼致意。

此外，蔡總統與蘇院長也特別指示，要對兩位殉職員警的家屬給予最大的協助與照顧，且應從優撫卹，並積極偵辦查處本案；同時，也指示相關部會，應深入檢討本案，並針對員警執勤過程中的安全問題，以及外役監制度是否需檢討改進等部分，妥適對外說明、回應。

羅秉成表示，政府後續將依法偵辦，希望透過司法儘速處理，而今日特別召開記者會，由內政部及法務部分別向國人報告「警械使用條例」修法推動情形、警察裝備強化及外役監制度檢討改進等作為。

針對「警械使用條例」修法推動情形，內政部次長陳宗彥指出，該條例於前（2020）年5月7日經行政院會通過後，隔（8）日即送至立法院審議，立法院於同月15日完成一讀程序，並送至該院內政委員會審查，內委會亦兩度針對條文內容進行詢答及審議，並於同年12月28日完成，目前尚待立法院三讀通過。對此，內政部警政署曾於今（2022）年7月28日拜會內政委員會召委鄭天財委員，盼能於下個會期加速通過，未來該部也會持續努力。

此次修法重點，主要在放寬使用槍械範圍，員警於緊急情況時，可視現場狀況，彈性靈活使用警械以外的各種物品；其次，人民對警察違反警械使用規定，侵害人民權益的賠償將回歸國家賠償機制，讓用槍員警免於直接面對訟累，較無後顧之憂；同時，內政部也成立「警械使用調查小組」，以公正、客觀方式協助釐清事實，以保障當事人的權益。

另外，在警察裝備強化部分，陳宗彥表示，為維護國道員警執法安全，行政院已動用第二預備金租用緩撞車，以保障員警處理國道車禍事故的人身安全。其次在鑑識設備部分，「108-111年警察執法設備及效能提升方案」刻正進行中，另配合「112年至115年警察科技偵查躍升方案」，將推動5G系統運用；其他包括車輛汰換、防彈背心或頭盔採購等部分，將提高裝備的安全係數及標準，相信將有助保障員警執勤安全。此外，警政署已在過去兩年建置13處情境式靶場，後續亦將針對尚未建置該靶場的縣市持續推動，預計規劃建置12處，以提供員警平時教育訓練之用。

羅秉成表示，立法院內政委員會已審查通過「警械使用條例」修正案，刻正進行協商，希望能在下個會期優先通過，各界若有相關寶貴意見，也可透過此次機會加以檢視。另外，此次事件是否攸關員警用槍或警械使用，目前仍尚待釐清，但不論如何，對於周全警察執勤安全所必要的法制配套措施，政府部門責無旁貸，必會更完善建構相關法制作業，以保護警察執勤過程安全。

針對現行外役監制度及檢討改進部分，法務部長蔡清祥指出，林姓涉嫌人因強盜罪被法院判決8年4個月徒刑，於2020年8月入監執行，2021年12月經遴選至明德外役監服刑，依規定准予在2022年3月第一次返家探視，當時林姓涉嫌人有如期返回監所；但在8月13日第二次返家探視後，應在8月15日下午2點返回監所，卻逾期未歸，因此明德外役監立即聯絡家屬勸導其返回監所，同時也通報警方協尋，並函請臺南地檢署偵辦追緝，而臺南地檢署也在翌日（8月16日）立即分案偵辦。

蔡清祥進一步說明，近十年來，共有1萬1,323人服外役監，脫逃4人、逾期未歸45人，目前仍有2人尚未緝獲，而現有外役監受刑人計1,920人。外役監屬於低度管理監所，因此對於外役監受刑人都有嚴格遴選過程，依據現行「外役監條例」相關規定，包括毒品犯、性侵害犯、家暴犯及脫逃犯等，皆不得遴選至外役監服刑，未來亦將研擬修法將犯危害社會治安之重大刑事案件者排除。蔡部長強調，法務部矯正署將針對現行外役監制度進行全面檢討改進，除加強受刑人教化輔導外，也將更嚴格遴選外役監服刑者，避免脫逃或逾期未歸等情事再度發生。