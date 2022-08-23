長興自結7月稅前盈餘2.78億元 年減25.63%

長興材料（1717）今（23）日公告7月自結稅前盈餘為2.78億元，較上月減少5.69%，較去年同期減少25.63%，每股稅前盈餘0.22元；累計前7月稅前盈餘達25.71億元，年減7.7%，每股稅前盈餘為2.07元。

展望下半年，長興表示，客戶需求仍未見轉強，預期上下游產業鏈庫存調整時間拉長，保守看待第3季景氣。將持續優化產品組合，並加速庫存去化，以維持毛利率表現。近期中國限電政策再起，目前對長興的產線運作影響不大，公司將以生產排程調度及現有庫存因應，維持穩定供貨能力。

長興表示，由於合成樹脂市場需求減緩，7月合併營收40.1億元，較上月減少3.57%；不過從若以銷量來看，7月出貨量與上月差異不大，但因下半年景氣尚不明朗，且下游客戶開始調整庫存，故也進行成品庫存去化，7月稼動率較上月低，毛利率不及上月，影響營業利益表現。

另，因有轉投資之股利收入及匯兌收益等業外收入挹注，7月稅前盈餘2.78億元，僅較上月微減5.69%。