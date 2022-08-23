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工業、製造業生產指數、7月奪連30紅 8月有翻黑風險

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部統計處今（23）日發布7月工業生產統計，工業生產指數為135.90，製造業生產指數為136.88，均創同月新高，分別年增1.1%、1.0%，均達連30紅。經濟部統計處提供
經濟部統計處今（23）日發布7月工業生產統計，工業生產指數為135.90，製造業生產指數為136.88，均創同月新高，分別年增1.1%、1.0%，均達連30紅。經濟部統計處提供

經濟部統計處今（23）日發布7月工業生產統計，工業生產指數為135.90，製造業生產指數為136.88，均創同月新高，分別年增1.1%、1.0%，均達連30紅。但統計處今也預估，8月製造業生產指數年減0.5%至2.4%，8月有翻黑風險。

7月工業及製造業生產指數再創同月最高，但其年增率幾乎持平。經濟部統計處副處長黃偉傑解釋，雖然科技新品拉貨效應、新興科技拉抬資訊電子產業生產動能，但傳統貨品也因終端市場需求疲弱，以及連續30個月正成長墊高基期，工業及製造業生產指數要維持正成長門檻愈來愈高。

統計處預估，8月製造業生產指數為137.40至141.40，年減0.5%至年增2.4%。對於製造業生產指數8月可能翻黑，他說，目前除了汽車產業在民俗月前產能大增之外，其餘傳產需求皆因經濟情勢減緩，紛紛進入去化庫存及減產，因此預估上較為保守。

資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年同月新高，年增9.2%，為推升製造業生產成長主要貢獻，其中的積體電路業年增21.8%；電腦電子產品及光學製品業年增12.2%。

傳統產業中，因終端市場市況不佳，客戶進行庫存調整，下單轉趨保守，加上部分大廠進行設備維修影響產出，致化學原材料業年減18.3%、基本金屬業年減19.5%、機械設備業年減6.7%；汽車及其零件業則年增7.1%，主因暑期銷售旺季加碼祭出優惠方案及新車上市熱銷。

依據統計處調查，按產值計算之動向指數為50.1，也就是廠商對於8月較樂觀。值得一提，電子零組件業、電腦、電子產品及光學製品業按產值動向指數均大50，對8月較樂觀，但據統計處22日所公布外銷訂單，科技貨品8月按產值動向指數卻是低於50，對8月訂單趨於悲觀。

對於為何會出現「外冷內熱」，黃偉傑說明，上次美中貿易戰後，許多廠商將高階伺服器、通訊產品等美國訂單需要的產線遷回台，將低階組裝廠停留在大陸，所以造成國內製造業及外銷訂單兩樣情。

工業生產指數 製造業

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