苗栗醫院擴建經費增至12.3億元 蘇揆：全額由中央補助

行政院長蘇貞昌今（23）日視察衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓及放射腫瘤治療中心擴建工程時指出，在任內已在全國各地新建及擴建17項醫療工程，而為讓苗栗鄉親儘早獲得更完善的醫療照顧，此次視察的兩項擴建案工程，都由中央補助其經費，希望工程能儘速完成，且相關動線設計及醫療設備均應一次到位。

蘇貞昌表示，他向來大力支持苗栗地方建設，只要中央地方共同合作、不分彼此，相信地方建設將能做到最好。

蘇貞昌致詞時表示，今日專程前來部立苗栗醫院，要感謝李明輝院長領導有方，在疫情期間率領所有醫護同仁辛苦工作、守護縣民健康，除了提供社區篩檢、疫苗接種等醫療服務外，亦支援新竹、桃園集中檢疫所等工作。

蘇貞昌表示，他生於偏鄉，長於貧窮，並曾擔任屏東縣長，因此深知當縣府財政困頓之際，縣長施政不易的辛苦，而為照顧地方鄉親的健康，他於臺北縣長任內，即在縣內大力興建醫院，此次他再任行政院長後，亦於全國各地新建及擴建17項醫療工程。

蘇貞昌說，部立苗栗醫院已成立近50年，為苗栗縣內唯一的公立醫院，政府為照顧50萬名苗栗鄉親的健康，一直希望改善該醫院相關建設、設備及資源，而此行他前來，除要感謝部立苗栗醫院所有醫護同仁長期辛勞與付出外，更要以行動支持該醫院放射腫瘤治療中心及急重症醫療大樓擴建工程。

蘇貞昌也提到，「放射腫瘤治療中心擴建案工程」建設經費約2.8億多元，已由衛福部核定，期盼能儘速興建完成，且相關醫療機具設備務必一次到位，如仍需其他經費，也請衛福部儘速予以核定，讓苗栗鄉親未來不須再赴外縣市醫院進行放射腫瘤治療。

至於「急重症醫療大樓擴建工程」部分，鑑於部立苗栗醫院現有大樓空間已不足以因應急重症醫療服務，因此急重症醫療大樓的擴建有其必要性，該計畫原核定經費約8.4億元，現因擴建坪數增加及國際原物料上漲等因素，經費增至12.3億元，除了原先核定的金額外，此次新增近4億元部分，他也同意由中央補助。

蘇貞昌進一步指出，部立苗栗醫院「急重症大樓新建計畫」過去因多次流標而停止興建計畫，直到去（2021）年行政院又再度核定重啟。在此期間，苗栗縣徐耀昌縣長、在地的兩位立委及行政院徐定禎政務顧問皆不斷與衛福部溝通，而立委們在立法院質詢時也不斷爭取，請衛福部按照計畫內容，特別緊盯該項工程，並加速興建，同時該大樓動線設計及相關醫療設備均應一次到位，中央一定會盡全力協助財政困難的縣市，讓這些縣市民眾的健康受到同樣的照顧。

蘇貞昌也提到，他相當重視苗栗地方建設，每次視察苗栗時，都大力支持相關建設工程，並給予全額補助，包括增設造橋交流道及其聯絡道工程（近21億元）、台13線17K~22K路段改善工程（約11億元）、苗栗縣警察局重建（約11億元）、苗栗縣頭份國中新建教學大樓工程（1.7億元）等，院長也請在座的苗栗縣警局陳武康局長儘速向警政署黃明昭署長報告苗栗縣警察局重建計畫，加速後續審核，讓相關建設儘速進行。

蘇貞昌強調，國家只有一個，他做事向來講求效率、不分黨派，只求將事情做好，尤其地方建設的推動及民眾健康的照顧，不應有藍綠之分，而這也符合人民的期待，感謝苗栗縣在地立委嚴格監督中央施政並支持相關預算。此外，院長也再度感謝苗栗醫院所有醫護同仁在這段期間盡心盡力協助防疫工作，並期勉大家繼續加油。

另針對部立苗栗醫院相關擴建工程部分，也請衛福部協助督導院方，儘速開始進行工程建設，並一次處理到位，讓苗栗鄉親儘早獲得更完善的醫療照顧。