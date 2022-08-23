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性私密照流竄交易 Reddit平台難遏止

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。性私密影像事件更在大型社交網站Reddit上演，成千上萬的用互相交換女性的私密照、甚至是電話與社交平台帳號等聯絡資訊。（Photo by Nenad Stojkovic on Flickr under C.C. License）
示意圖。性私密影像事件更在大型社交網站Reddit上演，成千上萬的用互相交換女性的私密照、甚至是電話與社交平台帳號等聯絡資訊。（Photo by Nenad Stojkovic on Flickr under C.C. License）

「她的裸照值5英鎊！」台灣先前爆出色情論壇「創意私房」，透過會員制，交易女性私密影像的醜聞。在國際上，性私密影像事件更在大型社交網站Reddit上演，成千上萬的用戶互相交換女性的私密照、甚至是電話與社交平台帳號等聯絡資訊，儘管Reddit曾加強了相關禁令，但顯然不起作用，不肖之士仍逍遙法外。

性私密照流竄

BBC》報導，Reddit 是美國第五大的網站，用戶可以在該網站上發表文字與圖片，並有著電子佈告欄的設計。過去該網站發生數起網路霸凌事件，Reddit因此嚴禁用戶在網站上發佈個人身分資訊，避免個別用戶遭大批網友「起底」（doxxing）。

然而，相關禁令似乎不起作用，社交網站更成為性私密照片流竄的幫兇。該報導發現，Reddit上有許多佈告欄分類，是專門在分享各地女性的私密照片，更附上受害者的其他社交平台帳戶，導致受害者被騷擾訊息灌爆，還有許多不肖用戶形成交易系統，分享或交易女性的私密照。

輕鬆就能捲土重來

不肖用戶一旦違反平台規定，帳戶就會被封禁，所有貼文也會被刪除。但在Reddit上註冊是免費的，更只需提供電子郵件位址，違反規定者輕輕鬆鬆就可以捲土重來。

網路安全專家麥格林說，囤積女性私密照是許多男性難以擺脫的癮頭，甚至還被灌上「收藏家」的稱呼。他強調，「這並非少數的變態或怪人造成的現象，這種人太多了，普遍男性都有這樣的好奇心。」

業者作為消極

七位在Reddit身受其害的女性都曾嘗試要下架相關影音資訊，但她們都說「平台業者沒有提供足夠的協助」。有些人等待了8個月之久，才終於等待平台的回應與刪除的動作，更有四位女性表示，「Reddit根本沒有嘗試刪除這些資訊」。

但Reddit回應表示，去年已經刪除88000張未經同意的色情圖片，並使用人工智能的自動化工具，加上專責小組，定期審查並關閉違反規定的論壇。但平台也坦承，「還有更多的工作要做，包括早期的預防，更精準的檢測與更迅速的下架」。

此外，此狀況不僅在英國發生，更成為全球政府與業者都關注的議題。其中，台灣規模最大、獲利鉅額的付費色情論壇「創意私房」就曾遭到踢爆，透過販售女性性私密影像來盈利，已經造成近 300 名女性受害，其中還包含不少未成年人。

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