外銷訂單7月翻黑 經濟部預估本月恐也不樂觀

據經濟部統計處統計，在疫情、通膨等因素，終端需求走弱，外銷訂單在5、6月連二紅之後，在7月又翻黑，7月外銷訂單542.6億美元、年減1.9%。統計處更預估，因通膨、全球黑天鵝等因素，8月外銷訂單也可能續黑。

統計處指出，雖然新興科技應用及數位轉型需求續強，但終端需求走弱，客戶進行庫存調整，加以上年同月基期較高，7月外銷訂單542.6億美元，較上月減7.8%，較上年同月也減1.9%。

統計處統計，其中電子產品受5G、高效能運算及車用電子等新興科技應用需求續增，致接單成長，年增8.8%；而資訊通信產品、光學器材因終端產品需求疲弱，客戶進行庫存調整，面板價格續跌，加以上年同月基期較高，致手機、顯示卡、面板等接單減少，分別年減0.8%、37.4%。

傳統貨品方面，因全球通膨壓力未減，終端市場需求疲軟，廠商備貨意願下滑，加上油價續居高檔壓縮部分石化產品加工利差，致塑橡膠製品、基本金屬、機械及化學品分別年減26.3%、24.8%、15.8%及2.6%。

展望未來，統計處表示，5G、高效能運算以及車用電子等新興應用及數位轉型需求續強，加上下半年起消費性電子新品陸續推出，備貨效應逐漸顯現，可望支撐外銷接單動能，但是，全球通膨壓力居高不下，終端市場需求持續疲弱，加上地緣政治風險升高，變種病毒反覆不定，將抑低外銷接單成長動能。預估8月外銷訂單金額為515億美元至530億美元，年減3.7%至年減0.9%，恐「連二黑」。