年輕人不想生!今年總生育率估再創低 新生兒數僅13萬多

國發會今（22）日發布「2022年至2070年人口推估」報告。國發會表示，今年因疫情及虎年因素，以中推估，預估今年總生育率降至0.89人，將創歷史新低紀錄，預估出生數約為13萬至14萬人，較去年減少1至2萬人。

2020年我國總生育率跌破1人，來到0.99人，去年總生育率再降為0.98人，國發會採中推估今年總生育率為0.89人，明年爬升至0.95人，將連續四年低於1人以下。國發會人力發展處長林至美表示，政府持續加碼鼓勵生育措施，總生育率慢慢回升至1人以上，於2045年時回升至1.2人。

低總生育率使人口老化速度又加快，台灣將在三年後、於2025年老年人口占比超過二成，正式進入超高齡社會。

國發會每兩年更新一次人口推估報告，國發會委員會昨日並通過「中華民國人口推估（2022年至2070年）」，根據推估，台灣在2025年進入超高齡社會、2028年15至64歲工作年齡人口占總人口比率低於三分之二，上述兩個關鍵時間點，與二年前版本推估時間相同。

國發會副主委游建華表示，對社經發展有利的人口紅利一旦消失，代表勞動力不若以往充沛，社會的經濟負擔也會相對較重。

國發會人力發展處長林至美表示，2020年爆發疫情，因為邊境管制，國人出境滿二年未入境，將逕被遷出戶籍，因此去年我國人口淨減少15.6萬人；隨著疫情趨緩，返國人數增加，今年7月人口因為社會增加1.1萬人，高於自然增加之負7,265人，因此迎來睽違二年半的人口正成長。不過，疫情對人口影響是短期，台灣仍須面對「超高臨社會來臨」及「人口紅利消失」兩大衝擊。