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豔陽高照 太陽光電發電量飆出555萬瓩 創歷史新高

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
今(22)日12時24分太陽光電發電首次達555萬瓩，創下歷史新高，占當下用電負載約15%。圖為台電台南鹽田太陽光電場，裝置容量達150MW。圖／台電提供
今(22)日12時24分太陽光電發電首次達555萬瓩，創下歷史新高，占當下用電負載約15%。圖為台電台南鹽田太陽光電場，裝置容量達150MW。圖／台電提供

太陽光電發電量突破歷史新高！台電表示，今(22)日12時24分太陽光電發電首次達555萬瓩，占當下負載約15%，接近當時核能機組總發電量的兩倍，甚至超越大潭、興達、台中電廠等火力電廠的整廠裝置容量，為系統挹注可靠綠色電力。

台電指出，今日全台普遍艷陽高照，連帶拉升用電量，刷新歷年八月尖峰負載記錄，尖峰負載在14時1分達到3951.6萬瓩，備轉容量457.6萬瓩，備轉容量率約11.58%，維持供電充裕的綠燈，其中太陽光電於尖峰時刻發電也出力超過500萬瓩，約佔尖峰負載達12.7%。

台電表示，政府推動再生能源已見成效，太陽光電部分，裝置容量從2016年的1.25GW 成長至2021年7.65GW，成長超過五倍。除政府及業者共同積極建置光電案場之外，為了協力完備綠能發展基礎設施，台電也積極盤點饋線與加強基礎建設，建立友善併網環境，共同努力逐步實踐能源轉型。

太陽光電 台電

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