台灣安斯泰來的三大轉型 注入企業活化創新

撰文／ 陳書璿

走進台灣安斯泰來製藥公司的辦公室，以紅白色系組成的辦公室明亮、寬敞且充滿活力。可以發現台灣安斯泰來總經理中根英仁的辦公室門總是敞開著，除了開會時間，員工們隨時可以進去。

台灣安斯泰來總經理中根英仁說，公司目前正致力於企業文化轉型，轉型首要，就是鼓勵管理階層與員工間能夠更開放、透明、敏捷，期望公司領導者在「去老闆化」、「組織平面化」的基礎上，鼓勵員工替製藥產業注入更多活化的創新想法。

台灣安斯泰來在「去老闆化」、「組織平面化」的基礎上，替製藥業注入活化創新。 圖／台灣安斯泰來提供
台灣安斯泰來在「去老闆化」、「組織平面化」的基礎上，替製藥業注入活化創新。 圖／台灣安斯泰來提供

中根英仁親切地說，他的辦公室門永遠對員工敞開，沒有距離。

身為一個領導人的行為和心態，若是沒有放下身段，可能無法理解第一線員工所面對的問題。他鼓勵管理階層接受不同觀點，同事們能透過主動積極的詢問、討論，每個人都可能在這個過程，提出解決問題的方案，有些問題也許無法當下獲得解決，但透過溝通也可以更加了解員工，不僅提升整體向心力和能力，也可以創造公司和員工互相成長的環境。

他舉例說道，公司設有coffee time，只要透過預約，都可以跟他面對面聊，任何事都能談，而這樣跨領域、跨部門的互動式溝通，是塑造創新想法最有力的方法，也是公司的使命。

台灣安斯泰來總經理中根英仁，親自南下與同仁面對面互動，傾聽同仁想法。 圖／台灣安斯泰來提供
台灣安斯泰來總經理中根英仁，親自南下與同仁面對面互動，傾聽同仁想法。 圖／台灣安斯泰來提供

Astellas Taiwan的潛力 致力在地化解決病患需求

總經理中根英仁來台灣任職屆滿一年，在他眼中的台灣安斯泰來充滿活力、極具潛力，可塑性高。

「台灣的醫藥市場穩健且醫療照護水準高，數位科技暨資料訊息軟硬設施成熟，都是安斯泰來在台灣市場深耕多年的原因之一」中根英仁說道。

針對安斯泰來在台灣的經營策略，總經理中根英仁強調，仍緊扣「在地化」原則。舉例來說，公司運用「健康資料分析與市場研究」來評估患者及醫護人員面臨的問題和疾病，這是目前的營運策略重點，並且依據每個項目的發展情況進行調整，為患者提出具體的用藥解決方案。

總經理中根英仁補充，透過第一線同仁的觀察找到患者需要被解決的痛點，像是患者、醫護人員生活忙碌，教育患者正確且有意義的用藥觀念，就是製藥公司協助第一線的方向之一，因此透過尋找適當的場合時機，為患者和醫療保健系統實現更大價值的目標，以患者為中心和數位化的轉型至關重要，也是第二個轉型重點。

台灣安斯泰來總經理中根英仁。 圖／台灣安斯泰來提供
台灣安斯泰來總經理中根英仁。 圖／台灣安斯泰來提供

產品研發轉型 著重有效治療

至於台灣安斯泰來的第三個轉型，在於藥品研發方向。台灣安斯泰來已成立17年，也為台灣市場帶來了幾項具有代表性的藥品，包括預防接受腎臟、肝臟或心臟移植移植後之抗排斥反應用藥；以及治療前列腺癌的藥物；還有治療膀胱過度活動症的藥物，而這三項產品為疾病治療領域也帶來相當的貢獻。

從對症治療到根本治療的轉變

不過，安斯泰來並不滿足於現有的經營成果，常規藥物通常是作為改善患者症狀，而非提供根本治療的對策。因此，安斯泰來最新的目標是擺脫對症治療，期許為患者提供治療疾病根本的解方。

近年來安斯泰來以創新科學轉化為患者的價值為目標，目前在研發領域正推動「焦點領域」的研究策略，這是一種相當前瞻性的策略方法。與專注在某一治療領域不同，「焦點領域」將確定多種生物機制、治療方案與疾病間的組合，其中包括再生和失明、免疫腫瘤、線粒體生物學、遺傳調控以及豐富的後期潛力研發產品線佈局。

面對國際市場的轉變，安斯泰來力求轉型，具有更大的企圖心，藉由科技的演進帶來突破，藥物開發迎來創新藥物時代，而數位化轉型也將是醫藥產業的加速列車。尤其近年面臨新冠肺炎帶來的生活轉變，面對國際市場的轉變，安斯泰來採取更積極的態度，以加速推進新的商業模式。

中根英仁指出，安斯泰來除了透過充滿活力、潛力的團隊持續在地化經營，也立志站在不斷變化的醫藥產業最前線，積極將科學的創新轉變為患者的價值，在變化莫測的市場找到機會，推出創新、充分發揮企業優勢的醫療解決方案。

相關新聞

金管會修法 新光吳欣儒夫妻一人須調整職務

金管會今公布，擬修正「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」，將增訂金控的董監、總經理與...

雇主申請登記、貸款等須上勞動教育課？勞動部這樣說

勞動部推動勞動教育，鎖定雇主為宣導對象，包括上市櫃公司、科學園區廠商、新申請登記與執照展延公司、申辦創業貸款事業單位、以...

連30紅！7月工業生產指數135.90

經濟部統計處今（23）日發布7月工業生產統計，工業生產指數為135.90，製造業生產指數為136.88，均創同月新高，分...

性私密照流竄交易 Reddit平台難遏止

「她的裸照值5英鎊！」台灣先前爆出色情論壇「創意私房」，透過會員制，交易女性私密影像的醜聞。在國際上，性私密影像事件更在大型社交網站Reddit上演，成千上萬的用戶互相交換女性的私密照、甚至是電話與社交平台帳號等聯絡資訊，儘管Reddit曾加強了相關禁令，但顯然不起作用，不肖之士仍逍遙法外。

北市人口流失！雙北2原因出現外溢效應…謝金河：須正視台灣真正的「國安危機」

「台灣不可承受之重：人口流失的危機。」

籲晚上節省用電 日本推再生能源也有供電缺口 卻比台灣更誠實

日本今年3月發出史上第一次「供電吃緊預警」，有關邁向減碳後的能源問題還在持續發生，今年夏天，日本經濟產業省製作了希望家庭用戶在7到9月、三個月間的傍晚5時至晚間8時，能夠節約用電的文宣，原因是因為由於發展太陽光電，導致夏天傍晚出現了供電缺口，和台灣一樣，日本也面臨「鴨子曲線」的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。