台灣安斯泰來的三大轉型 注入企業活化創新

走進台灣安斯泰來製藥公司的辦公室，以紅白色系組成的辦公室明亮、寬敞且充滿活力。可以發現台灣安斯泰來總經理中根英仁的辦公室門總是敞開著，除了開會時間，員工們隨時可以進去。

台灣安斯泰來總經理中根英仁說，公司目前正致力於企業文化轉型，轉型首要，就是鼓勵管理階層與員工間能夠更開放、透明、敏捷，期望公司領導者在「去老闆化」、「組織平面化」的基礎上，鼓勵員工替製藥產業注入更多活化的創新想法。

台灣安斯泰來在「去老闆化」、「組織平面化」的基礎上，替製藥業注入活化創新。 圖／台灣安斯泰來提供

中根英仁親切地說，他的辦公室門永遠對員工敞開，沒有距離。

身為一個領導人的行為和心態，若是沒有放下身段，可能無法理解第一線員工所面對的問題。他鼓勵管理階層接受不同觀點，同事們能透過主動積極的詢問、討論，每個人都可能在這個過程，提出解決問題的方案，有些問題也許無法當下獲得解決，但透過溝通也可以更加了解員工，不僅提升整體向心力和能力，也可以創造公司和員工互相成長的環境。

他舉例說道，公司設有coffee time，只要透過預約，都可以跟他面對面聊，任何事都能談，而這樣跨領域、跨部門的互動式溝通，是塑造創新想法最有力的方法，也是公司的使命。

台灣安斯泰來總經理中根英仁，親自南下與同仁面對面互動，傾聽同仁想法。 圖／台灣安斯泰來提供

Astellas Taiwan的潛力 致力在地化解決病患需求

總經理中根英仁來台灣任職屆滿一年，在他眼中的台灣安斯泰來充滿活力、極具潛力，可塑性高。

「台灣的醫藥市場穩健且醫療照護水準高，數位科技暨資料訊息軟硬設施成熟，都是安斯泰來在台灣市場深耕多年的原因之一」中根英仁說道。

針對安斯泰來在台灣的經營策略，總經理中根英仁強調，仍緊扣「在地化」原則。舉例來說，公司運用「健康資料分析與市場研究」來評估患者及醫護人員面臨的問題和疾病，這是目前的營運策略重點，並且依據每個項目的發展情況進行調整，為患者提出具體的用藥解決方案。

總經理中根英仁補充，透過第一線同仁的觀察找到患者需要被解決的痛點，像是患者、醫護人員生活忙碌，教育患者正確且有意義的用藥觀念，就是製藥公司協助第一線的方向之一，因此透過尋找適當的場合時機，為患者和醫療保健系統實現更大價值的目標，以患者為中心和數位化的轉型至關重要，也是第二個轉型重點。

台灣安斯泰來總經理中根英仁。 圖／台灣安斯泰來提供

產品研發轉型 著重有效治療

至於台灣安斯泰來的第三個轉型，在於藥品研發方向。台灣安斯泰來已成立17年，也為台灣市場帶來了幾項具有代表性的藥品，包括預防接受腎臟、肝臟或心臟移植移植後之抗排斥反應用藥；以及治療前列腺癌的藥物；還有治療膀胱過度活動症的藥物，而這三項產品為疾病治療領域也帶來相當的貢獻。

從對症治療到根本治療的轉變

不過，安斯泰來並不滿足於現有的經營成果，常規藥物通常是作為改善患者症狀，而非提供根本治療的對策。因此，安斯泰來最新的目標是擺脫對症治療，期許為患者提供治療疾病根本的解方。

近年來安斯泰來以創新科學轉化為患者的價值為目標，目前在研發領域正推動「焦點領域」的研究策略，這是一種相當前瞻性的策略方法。與專注在某一治療領域不同，「焦點領域」將確定多種生物機制、治療方案與疾病間的組合，其中包括再生和失明、免疫腫瘤、線粒體生物學、遺傳調控以及豐富的後期潛力研發產品線佈局。

面對國際市場的轉變，安斯泰來力求轉型，具有更大的企圖心，藉由科技的演進帶來突破，藥物開發迎來創新藥物時代，而數位化轉型也將是醫藥產業的加速列車。尤其近年面臨新冠肺炎帶來的生活轉變，面對國際市場的轉變，安斯泰來採取更積極的態度，以加速推進新的商業模式。

中根英仁指出，安斯泰來除了透過充滿活力、潛力的團隊持續在地化經營，也立志站在不斷變化的醫藥產業最前線，積極將科學的創新轉變為患者的價值，在變化莫測的市場找到機會，推出創新、充分發揮企業優勢的醫療解決方案。