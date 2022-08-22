和潤企業攜手交通部 規劃加碼中低收入戶駕訓費補助

和潤企業（6592）於今(22)日與交通部道路交通安全督導委員會、公路總局、臺北市區監理所共同舉行「騎車上駕訓 安全不靠運」推廣記者會，為讓更多人認識考照前先上駕訓班之重要性，與臺北市區監理所共同合作拍攝一幽默有趣宣傳影片，透過豐富多元的角色與場景，傳達「騎車上駕訓 安全不靠運」口號，強化大眾對機車駕訓的記憶點，以及機車駕訓班內容說明，期望提升大眾考照前上駕訓觀念。此部影片也將捐贈予交通部，並於各大監理站、駕訓班、媒體平台作播放。

和潤指出，要如何讓駕駛者正確、安全使用機車，了解機車構造與駕駛道德等內容，就要靠正規的機車駕訓班、合格的教練來教授。政府立案的機車駕訓班擁有完整一系列的知識與技術，以及合格指導人員，相較多數人都是由家人或朋友指導騎車更具專業，且以往較沒有路權法規觀念，所以駕訓班機制的導入是有其必要性。機車駕駛訓練課程為期3天，分別為6小時學科，包含交通法規、駕駛道德、機械構造與常識及安全駕駛觀念；10小時術科，包含基本駕駛、防禦駕駛之現地教學。

道安資訊查詢網顯示，近5年全國機車死傷人數有上升趨勢，來到37萬人次。而根據臺北市政府交通局統計，109年有接受完整的機車駕訓制度的考生僅占整體考照人數約15%，因此如何鼓勵、提升大眾對於機車駕訓班的接受度，將是首要任務之一，因為透過機車駕訓班專業指導員正確指導與嚴格考照後，交通事故率確實有明顯下降。

和潤企業董事長劉源森表示，國人參加機車駕訓班與否，主要受「駕訓費用多寡」、「駕訓必要性」、「駕訓資訊普及」等因素影響，在費用上，交通部公路總局提供全台2萬名1,300元駕訓補助費，而和潤企業與臺北市區監理所合作，亦針對低/中低收入戶提供全額補助4,000元，為讓政府的政策美意發揮到最大，規劃未來此全額補助亦將加碼擴大至全台。