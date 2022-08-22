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7月失業率3.78％、近9個月新高 估8月仍微幅上升

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院主計總處22日公布7月失業率3.78%，為近9個月新高。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
行政院主計總處22日公布7月失業率3.78%，為近9個月新高。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

行政院主計總處今（22）日公布7月失業率3.78%，為近9個月新高，較上月上升0.04個百分點，經季節調整後失業率為3.68%，較上月下降0.05個百分點；主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，季調後的失業率已回到疫情前的水準。

主計總處調查，7月就業人數1139.7萬人，較6月增加2.5萬人，其中工業部門增加5千人，服務業部門則增加2.3萬人；累計1至7月就業人數平均1141.8萬人，較去年同期減少3.2萬人或0.28%。

而7月的失業人數則是來到44.8萬人，較上月增加6千人或1.33%，主要受部分應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列影響，以及初次尋職失業者增加8千人所致。

陳惠欣則表示，根據以往經驗6、7、8月份都會受到暑假或初次尋職者的因素影響導致失業率上升，但如果把季節因素排除後，目前國內失業率已經回歸到去年疫情爆發前的水準，勞動市場呈現穩定。

展望8月份，陳惠欣說，通常在暑假這幾個月都是會呈現上升的狀況，預估下個月的失業率還是會微幅上漲0.05-0.07個百分點。

失業率

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