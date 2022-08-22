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影／基本工資下周審議 吳東亮呼籲滾動式開會商量調幅

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
工商協進會理事長吳東亮（前左）今天出席「第262次公亮紀念講座」時表示，邀請中研院院長廖俊智（前右）以「台灣淨零排放的科學解方及產業契機」為題進行演講。記者余承翰／攝影
工商協進會理事長吳東亮（前左）今天出席「第262次公亮紀念講座」時表示，邀請中研院院長廖俊智（前右）以「台灣淨零排放的科學解方及產業契機」為題進行演講。記者余承翰／攝影

基本工資審議委員會將於下周四舉行，工商協進會理事長吳東亮今天出席「第262次公亮紀念講座」時表示，基本工資是對整體經濟、民生都有關的題目，通膨造成工商界的成本各方面都在提升，基本工資調幅應該大家好好坐下來商量。

吳東亮也指出，目前基本工資審議委員會是一年一次討論調幅，他建議基本工資調整可以用循序漸進、滾動式檢討的方式來商量調幅，以前是一年開會一次，可以變成第一次少調一點，第二次提早開會，再把幅度調整上來，再看國際金融、經濟、通膨情勢等狀況再做決定。

工商協進會今天舉辦「第262次公亮紀念講座」，邀請中研院院長廖俊智以「臺灣淨零排放的科學解方及產業契機」為題進行演講。

【中央社／台北22日電】

基本工資審議會將舉行，外界猜測，考量通膨今年調幅達5%，工商協進會理事長吳東亮表示，先前通膨上漲，但現在似乎又要下來一點，面對國際情勢變化多端，建議年度基本工資審議會改採1年2次會，透過循序漸進、滾動討論因應。

勞動部宣布基本工資審議委員會將於9月1日舉行，會中將就社會經濟情勢指標討論是否要調漲基本工資，總統蔡英文、勞動部長許銘春日前參與公開活動受訪，對於調漲基本工資持正向態度。

吳東亮今天出席工商協進會「第262次公亮紀念講座」前受訪表示，基本工資的調整與經濟、民生都有關聯，通膨對工商界的成本來說，不是只有工資，各方面也都有影響，大家應該坐下來好好商量。

吳東亮建議，基本工資審議委員會目前是1年召開1次，但在國際市場，通膨率之前上漲，現在似乎又要下來一點，以前很少碰到這種狀況，說不定可用比較循序漸進、滾動式的方式來商量此事。

吳東亮舉例，例如原本1年開1次，說不定可以調整成第1次基本工資少漲一點，第2次提早來談，視世界經濟、通膨狀況再做決定，希望勞資雙方能坐下來好好談談，不要對立。

至於台美21世紀貿易倡議正式談判，吳東亮表示，台灣是外貿為主的經濟體，若能與美國經貿談判有突破，尤其是讓跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、雙邊貿易協定（BTA）談判繼續往下走，對台灣都是好事。

媒體也問及中國四川限電議題，吳東亮表示，他也是從媒體報導得知資訊，限電是全世界都有的狀況，例如歐洲也是，因為氣候變遷，也只能想辦法因應。

基本工資審議委員會將於下周四舉行，工商協進會理事長吳東亮今天出席「第262次公亮紀念講座」時表示，基本工資是對整體經濟、民生都有關的題目，通膨造成工商界的成本各方面都在提升，基本工資調幅應該大家好好坐下來商量。記者余承翰／攝影
基本工資審議委員會將於下周四舉行，工商協進會理事長吳東亮今天出席「第262次公亮紀念講座」時表示，基本工資是對整體經濟、民生都有關的題目，通膨造成工商界的成本各方面都在提升，基本工資調幅應該大家好好坐下來商量。記者余承翰／攝影

基本工資 通膨 吳東亮

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