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緯創與普渡大學簽訂前瞻技術研究 推動邊緣運算等合作

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
普度大學工學院代院長朗斯壯（Mark_Lundstrom，左）與緯創資通董事長林憲銘（右）。緯創/提供
普度大學工學院代院長朗斯壯（Mark_Lundstrom，左）與緯創資通董事長林憲銘（右）。緯創/提供

緯創（3231）今（22）日宣布與美國普渡大學共同簽訂前瞻技術研究計畫，針對開放式邊緣運算以及智慧製造相關應用展開合作，共同研發可用於智慧工廠管理平台之分散式處理系統。

緯創與普渡大學從2021年起即展開合作洽談，經過雙方深入討論計畫方向和執行內容，於2022年中達成共識，並簽定合作意向書。同時也進一步在此框架下，制定實質合作題目，預計將在未來三年投入研發資金和人才，與普渡大學共同推動新世代邊緣運算平台之研究。

緯創董事長林憲銘表示: 「緯創對於推動前瞻技術研究一向不遺餘力，並持續地與國際頂尖學府及專家學者合作交流。此次與普渡大學共同攜手合作，正是體認到電子代工設計製造服務發展至今，除了透過內部研發能量推動轉型之外，結合國內和國際最優秀的研究機構與人才，持續創新突破，加速數位轉型腳步，建立科技競爭力，將是緯創持續成長的動力。同時緯創可藉由與普渡的合作，擴展在美國發展的營運據點，參與技術聯盟，掌握業界最新訊息。」

普渡大學工程學院院長暨下任校長蔣濛 (Mung Chiang)，同時亦是推動此次合作計畫的主持人，進一步表示：「緯創是全球致力於創新前瞻的大型科技公司之一，我們十分樂見普渡和緯創能展開新的研究合作。在此我們對緯創董事長林憲銘先生謹表謝意，在他富有遠見的領導下，讓此次合作得以實現。這項研究計畫將有助於推進我們在先進製造、網路安全和邊緣運算上的共同合作。」

根據緯創的規畫，本項合作除了將研究成果落實在緯創未來新事業的開發，並將召募當地專業科技人才，建立緯創研發團隊。同時將提供兩到三位獎學金名額給在普渡就讀的台灣學生，共同參與此一研究計畫，培育優秀人才，期望能對社會及科技發展作出貢獻。

緯創 美國

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