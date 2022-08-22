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前藍委爆中介法已送往立院 政院駁：憑空胡指誤導視聽

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位中介服務法草案引發爭議，對此，前立法委員郭正亮指出，該草案已經準備送往立法院，是緊急踩煞車。對此行政院發言人羅秉成今（22）日表示，數位中介服務法草案尚在國家通訊傳播委員會預告階段，並未送到政院審查，此說法是憑空胡指，誤導視聽。

羅秉成表示，數位中介服務法草案尚在國家通訊傳播委員會預告階段，既未經該會審定，遑論提報行政院審查，而在提報行政院之前，根本不存在所謂「行政院法務審查」的程序，這是略諳政府法制作業程序都知曉的事，可惜郭前立委內行人說外行話，憑空胡指，誤導視聽，令人遺憾。

羅秉成指出，國家通訊傳播委員會為法定二級獨立機關，該會推動相關政策與法案，在制度上本應尊重其獨立行使職權。况且，各部會就業管法律案的提出，皆須踐行機關內部相關法制程序，並經部會審定通過後，才會將草案條文呈送行政院審查，再經行政院會通過後，始能送請立法院審議，諸般法制作業程序皆按「行政院所屬各機關主管法案報院審查應注意事項」等相關規定辦理，行之有年，識者皆知。

羅秉成強調，「數位中介服務法」草案尚在部會的預告階段，而國家通訊傳播委員會刻正辦理公聽會蒐集各界意見，其委員會根本還未審定此一草案條文，遑論提報行政院審查，而事實上行政院也不曾就此未定案的條文進行所謂的「行政院法務審查」，而是否召開公聽會係由部會視需要自行決定，也沒有所謂「未經行政院法務審查通過，就不會送公聽會」的問題存在。

羅秉成表示，報載郭前立委於政論節目指稱該草案他「⋯不相信沒有送行政院法務審查，因未經過法務審查，不會送公聽會」云云，內行人講外行話，憑空胡指，不知所云，誤導視聽，令人遺憾。

羅秉成 立法院

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