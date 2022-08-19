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台美關係大好 今年1-7月我對美國出口增28.8%

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
近年我國對美國出口貿易概況。圖／主計總處提供
近年我國對美國出口貿易概況。圖／主計總處提供

台美關係大好！主計總處國情統計通報顯示，今年1~7月我國對美國出口增28.8%，遠高於同期間我國出口總額增幅18.4%，占出口總額比重更提高為15.6%。

主計總處指出，美國隨疫情漸獲控制，接續推動包含寬頻網路、潔淨能源等多項基礎建設，加上高效能運算、車用電子、資料中心等新興科技應用與數位轉型持續發展，帶動對我國產品需求。依財政部進出口統計，2021年我國對美出口達657億美元，年增29.9%。今年1~7月為451億美元，較去年同期續增28.8%。

根據國情統計通報顯示，今年1~7月我國對美國出口的主要貨品中，以資通與視聽產品151億美元最多，占33.5%；基本金屬及其製品59億美元，占13.2%；電機產品40億美元，占8.9%，三者合占五成六。與去年同期相較，主要產品出口值均呈增加。

其中，資通與視聽產品因企業數位轉型與遠距需求帶動，出口值增加35億美元，或增30.4%最多；基本金屬及其製品因價格上漲，增15億美元，或增34.5%居次；運輸工具增14億美元，或增54.3%；電子零組件亦增9億美元，增幅達58.5%。

就主要國家在美國進口市場占有率觀察，中國大陸、墨西哥及加拿大向居前三名，2021年合計占有率達44.1%，較2016年減少3.2個百分點，主因中國大陸占有率下降3.3個百分點所致。我國商品在美市場占有率則逐年提升，2021年已升至2.7%，排名由2016年的第12升至第七，超越英國、法國、印度、義大利及愛爾蘭。

美國

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