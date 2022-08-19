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心元資本啟動1.1億美元第五期基金 尋找下一輪獨角獸

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

創投機構心元資本宣布完成募資，啟動1.1億美元的第五期基金。延續其「第一張支票」(First Check) 策略，尋找雖尚未達到 Product-Market Fit、但極具潛力的早期團隊，將保留超過50%基金的資金，支持表現優異的創業者至較晚 (Pre-IPO) 輪次，提升基金投資彈性，給予優秀創業者更完整的支持。

心元資本在美國與亞洲活躍布局，成立八年來佈局全球早期新創團隊，近年來隨著被投團隊成長，投資表現屢創佳績，去年一口氣迎來獨角獸數量翻倍、其中三大獨角獸更分別在全球三大市場上市與出場的亮眼成績。包括美國遠距醫療平台Hims & Hers僅成立四年就成功於美國上市，成為美國健康醫療領域成長最快速的新創公司之一；零售虛實整合 SaaS 服務商91APP於台灣上市，是台灣第一隻本土獨角獸、吸引國外機構投資人對台灣市場的關注，而日本先買後付平台Paidy被全球知名支付平台巨頭PayPal以27億美元高額收購。

奠基於多年的累積與成績，心元資本在未來基金上更將加速全球投資與資源佈局。在投資市場上，除了持續在美國矽谷與亞洲地區尋找潛力新創，亦不排除拓展至其他市場，並提供創業者來自第一線的市場洞察。過去心元除了在美國矽谷與東北亞地區投注較多資源，現在全球各地都有投資佈局。例如克羅埃西亞最大教育科技新創 Photomath、女性身心健康新創 Bellabeat，以及孟加拉最大雜貨配送平台 Chaldal 等，心元皆是最早投資人之一。截至目前為止，心元資本已累積全球超過100家活躍的被投新創企業，以及超過500位創辦人、創業顧問與創投機構投資人社群，成為創業者的重要支持平台。

美國 創業

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