蔡總統：兼顧經濟和防疫 行政院將評估開放邊境時程表

蔡總統今（19）日出席「台北國際觀光博覽會」時表示，隨著生活回到常軌，現在正是時候，為重新爭取國際旅客來台灣做好準備；在兼顧經濟和防疫下，行政院將仔細評估開放邊境的時程表、做好相關配套措施，適時開放觀光客入境，她相信觀光產業的黎明曙光，很快就會來到。

蔡總統致詞時說，這段時間以來，面對全球疫情起起伏伏，我們的觀光業者很辛苦，也很努力撐住產業，真的非常謝謝大家團結配合，共同為防疫盡一分力量。

她指出，政府一直和觀光業者站在一起，像是和帛琉辦理旅遊泡泡，維繫產業能量。當時，台灣也是少數幾個實施旅遊泡泡的國家之一。在國內旅遊方面，行政院和交通部下半年也啟動各項振興措施，比如透過國旅補助，積極鼓勵國內旅遊，也為觀光產業預先熱身，準備迎接後疫情時代的新機會。

蔡總統提到，隨著生活回到常軌，今年以來，出入境的旅客人數，每月已有逐步成長，現在正是時候，為重新爭取國際旅客來台灣做好準備。在兼顧經濟和防疫下，她已經請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好相關配套措施，適時開放觀光客入境。

她認為，台灣是非常美麗的國家，自然美景、歷史文化或在地美食，都吸引很多國際友人前來遊玩。特別是台灣人很熱情，熱愛和國際友人交朋友。她相信，觀光產業的黎明曙光，很快就會來到。

蔡總統說，感謝所有觀光旅遊業者，用心接待每一位旅客，讓世界看見臺灣的美好。她有信心，在政府和大家的攜手努力下，台灣觀光業一定可以繁榮發展，並祝福旅展順利成功。

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