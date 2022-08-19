快訊

出國日子不遠了？蔡總統：已請政院評估開放邊境

林智堅回新竹操盤？從沈慧虹新浮木 看柯家班恩仇錄

蔡總統：兼顧經濟和防疫 行政院將評估開放邊境時程表

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
蔡總統說，在兼顧經濟和防疫下，行政院將仔細評估開放邊境的時程表、做好相關配套措施，適時開放觀光客入境。圖/總統府提供
蔡總統說，在兼顧經濟和防疫下，行政院將仔細評估開放邊境的時程表、做好相關配套措施，適時開放觀光客入境。圖/總統府提供

蔡總統今（19）日出席「台北國際觀光博覽會」時表示，隨著生活回到常軌，現在正是時候，為重新爭取國際旅客來台灣做好準備；在兼顧經濟和防疫下，行政院將仔細評估開放邊境的時程表、做好相關配套措施，適時開放觀光客入境，她相信觀光產業的黎明曙光，很快就會來到。

蔡總統致詞時說，這段時間以來，面對全球疫情起起伏伏，我們的觀光業者很辛苦，也很努力撐住產業，真的非常謝謝大家團結配合，共同為防疫盡一分力量。

她指出，政府一直和觀光業者站在一起，像是和帛琉辦理旅遊泡泡，維繫產業能量。當時，台灣也是少數幾個實施旅遊泡泡的國家之一。在國內旅遊方面，行政院和交通部下半年也啟動各項振興措施，比如透過國旅補助，積極鼓勵國內旅遊，也為觀光產業預先熱身，準備迎接後疫情時代的新機會。

蔡總統提到，隨著生活回到常軌，今年以來，出入境的旅客人數，每月已有逐步成長，現在正是時候，為重新爭取國際旅客來台灣做好準備。在兼顧經濟和防疫下，她已經請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好相關配套措施，適時開放觀光客入境。

她認為，台灣是非常美麗的國家，自然美景、歷史文化或在地美食，都吸引很多國際友人前來遊玩。特別是台灣人很熱情，熱愛和國際友人交朋友。她相信，觀光產業的黎明曙光，很快就會來到。

蔡總統說，感謝所有觀光旅遊業者，用心接待每一位旅客，讓世界看見臺灣的美好。她有信心，在政府和大家的攜手努力下，台灣觀光業一定可以繁榮發展，並祝福旅展順利成功。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

防BA.5！新北堅守「吃午餐用隔板」 將補助小一新生購買

蔡總統：已請政院評估開放邊境 是時候爭取國際旅客

蔡總統：將強化資安應變能力 因應網路攻擊及資訊戰爭

中小學開學防疫新制曝光 第4周擬啟動「個別快篩配套假」

相關新聞

直播／輝瑞嬰幼兒疫苗預計今抵台 指揮中心下午2時記者會

國內預估8月底、9月初BA.5疫情將升溫，昨國內也新增首起BA.4家庭群聚，中央流行疫情指揮中心日前說，輝瑞嬰幼兒疫苗預...

蔡總統：已請政院評估開放邊境 是時候爭取國際旅客

2022台北國際觀光博覽會今天盛大登場，總統蔡英文出席開幕儀式，她致詞時表示，現在正是時候為重新爭取國際旅客來台做好準備...

BA.4首起家庭群聚 未延後開學

疫情指揮中心預估BA.5疫情，將在八月底到九月初間升溫，在BA.5疫情風雨欲來前夕，昨公布新增首起BA.4家庭群聚。此外...

屏東逾65歲施打率僅24.8% 27至28日普設第4劑速打站

屏東縣65歲以上長者第4劑疫苗施打率僅24.8%，縣府為提升覆蓋率，因應即將到來的BA.5流行疫情，8月27至28日於屏...

苗縣+663、人口占比確診率19.5% 籲疫苗打好打滿

苗栗縣今天新增663例，全縣今年累計本土案例達10萬4347人，人口占比確診率19.5%。

長者第4劑間隔縮短？ 莊人祥：ACIP開會時間安排中

面對即將來臨的BA.5疫情，有專家建議政府應提高第四劑打氣，如鼓勵長者接種副作用較小的Novavax疫苗，並應考慮縮短第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。