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台美21世紀貿易倡議談判啟動 經長：企業均認是好方向
台美昨（18）日正式啟動「台美21世紀貿易倡議」談判，經濟部長王美花今（19）日受訪表示，美國是台灣最重要的終端市場，也是因為與美國科技連結成為戰略合作夥伴，會前也與國內重要企業說明，均對於台美可以持續推進表示歡迎，認為這是一個好的方向。
王美花一再強調，基於政府分工及政府互信，談判相關內容都還是以行政院經貿談判辦公室（OTN）對外說明。
至於談判是否提到晶圓設廠，王美花認為這次談判聚焦在經貿議題，設廠對於供應鏈影響大，但應不會在這個架構。
另外，外界期待台美21世紀貿易倡議可以談到跨國數位平台，如Google、臉書的管理，藉由美國政府力量進行監管。王美花則說，這次談判有11項議題，也有首輪希望談妥項目，相信OTN會有所評估。
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