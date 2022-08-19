快訊

貪走2.7億！勞動基金炒股案12人遭起訴 貪官游迺文判9年有期徒刑、褫奪公權5年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美21世紀貿易倡議談判啟動 經長：企業均認是好方向

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
「台美21世紀貿易倡議」談判昨（18）日正式啟動，經濟部長王美花今（19）日表示，美國是台灣最重要的終端市場，也是因為與美國科技連結成為戰略合作夥伴，會前也與國內重要企業說明，均對於台美可以持續推進表示歡迎。聯合報系資料照
「台美21世紀貿易倡議」談判昨（18）日正式啟動，經濟部長王美花今（19）日表示，美國是台灣最重要的終端市場，也是因為與美國科技連結成為戰略合作夥伴，會前也與國內重要企業說明，均對於台美可以持續推進表示歡迎。聯合報系資料照

台美昨（18）日正式啟動「台美21世紀貿易倡議」談判，經濟部長王美花今（19）日受訪表示，美國是台灣最重要的終端市場，也是因為與美國科技連結成為戰略合作夥伴，會前也與國內重要企業說明，均對於台美可以持續推進表示歡迎，認為這是一個好的方向。

王美花一再強調，基於政府分工及政府互信，談判相關內容都還是以行政院經貿談判辦公室（OTN）對外說明。

至於談判是否提到晶圓設廠，王美花認為這次談判聚焦在經貿議題，設廠對於供應鏈影響大，但應不會在這個架構。

另外，外界期待台美21世紀貿易倡議可以談到跨國數位平台，如Google、臉書的管理，藉由美國政府力量進行監管。王美花則說，這次談判有11項議題，也有首輪希望談妥項目，相信OTN會有所評估。

王美花

延伸閱讀

基隆短暫下雨難解渴 黃希賢提出3項長期改善供水方案

影／王美花要讓基隆穩定供水 林右昌盼解決獨立戶今晚送水

解基隆水荒軍方野戰淨水車開抵貢寮 王美花晚間來調水

沈榮津：台灣工具機業面臨庫存高、可靠度兩項挑戰

相關新聞

Chip 4預備會議 經部將拋供應鏈與晶片安全2大合作

由美國發起的晶片四方聯盟（Chip 4）即將召開預備會議，擬找日本、韓國與台灣共同會商，經濟部長王美花今天表示，實際內容...

拒用瑕疵果、拚日本標準 冷凍水果王贏得大廠獨家訂單

盛夏的正午時分，多數傳產工廠裡襖熱難耐，走進台灣最大冷凍水果加工業者冠南生技的廠房，卻瀰漫著消暑的檸檬香氣，運作如常。

大陸軍事活動增 美國商會：46%企業表示將影響在台營運

台海局勢緊張，美國商會今（19）日公布會員意見訪查，有17%企業表示有受到影響，在這當中約三分之一企業經歷了運輸、保...

30年堅持國產化、一度要賤賣 它擊退日商打進台積電

「我們應該要成為真正的木雕大師，讓作品沒辦法輕易被複製！」說這句話的，不是木雕業或家具業，而是半導體設備大廠、弘塑集團執行長石本立。

台美21世紀貿易倡議談判啟動 經長：企業均認是好方向

台美昨（18）日正式啟動「台美21世紀貿易倡議」談判，經濟部長王美花今（19）日受訪表示，美國是台灣最重要的終端市場，也...

台美貿易倡議談判啟動 美反制大陸再跨一步

美國貿易代表署（USTR）17日宣布，將與台灣針對「21世紀貿易倡議」展開談判，首輪談判預計今年秋季初登場。彭博資訊指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。