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大陸軍事活動增 美國商會：46%企業表示將影響在台營運

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台海局勢緊張，美國商會今（19）日公布會員意見訪查，有17%企業表示有受到影響，在這當中約三分之一企業經歷了運輸、保險費用增加或商品延遲等問題影響。此為示意圖。軍聞社
台海局勢緊張，美國商會今（19）日公布會員意見訪查，有17%企業表示有受到影響，在這當中約三分之一企業經歷了運輸、保險費用增加或商品延遲等問題影響。此為示意圖。軍聞社

台海局勢緊張，美國商會今（19）日公布會員意見訪查，有17%企業表示有受到影響，在這當中約三分之一企業經歷了運輸、保險費用增加或商品延遲等問題影響。倘若2022~2023年軍事活動持續增加，46%的企業會員指出，將會影響在台營運。

美國商會在美國眾議院議長裴洛西訪台及中國大陸軍事演習之後，對其約529家企業會員展開訪查，時間由2022年8月8日起至8月17日，在126家完成訪查的企業會員中，有77%的企業指出目前未受到重大影響；17%表示有受到影響。

美國商會指出，在這17%的企業受訪者中，有三分之一企業經歷了運輸、保險費用增加或商品延遲等問題影響；這17%的企業中有近半數表示，其影響來自海外總部對於政策變化所產生的擔憂。

倘若2022~2023年軍事活動持續增加，46%的企業會員指出，將會影響在台營運；其餘的54%認為營運可能不會受到影響或者尚未確定。

當企業會員被問及最擔心哪一項媒體報導中所指出的威脅時，排名為第一的是整體緊張局勢，尤其是對台散播假消息與發動認知作戰；第二為台灣周邊海空域遭到設限；以及第三，針對台灣產品與民眾祭出制裁、旅遊禁令、抵制與禁運。

總體來說，以1到5分的評比中（1為完全不擔心，5為非常擔心），受訪企業對於台灣未來24個月受到嚴重反制行動的擔心程度平均為2.8分。

台灣美國商會執行長魏立安（Andrew Wylegala）指出，美國商會持續呼籲設定更積極的議程 ，以透過美台21世紀貿易倡議、避免雙重課稅協定、乃至於最終簽訂雙邊貿易協定（BTA）的方式來加速美國與台灣的經濟合作。最近幾週的發展證明了以加強經濟合作及整合來支持台灣整體韌性的重要性，以及台灣與美國的經濟關係也是一個國際安全問題的關鍵事實。同時美國商會認為，將台灣對外國旅客的入境簽證制度恢復到疫情之前的狀態也變得格外重要。

美國商會

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