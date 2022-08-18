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杏國胰臟癌新藥拚敗部復活 爭取陸、美重啟臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
杏輝集團董事長李志文。杏輝／提供
杏輝集團董事長李志文。杏輝／提供

杏輝（1734）與杏國（4192）今（18）日舉行集團聯合法人說明會，集團董事長李志文表示，杏國胰臟癌新藥SB05PC已取得中國藥監局許可執行三期人體臨床試驗，且目前正與美國食品藥物管理局（FDA）反覆溝通，爭取SB05PC在全球市場能夠敗部復活。

李志文並表示，集團將推出新學名藥、癌症製劑、建立策略聯盟及深化原料藥研發，並與日本藥廠加強研發與製造合作，進軍東協市場。

杏國的胰臟癌新藥SB05PC去年10月公告全球多國多中心三期臨床試驗解盲失利，但是這項藥品已取得中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）許可執行三期人體臨床試驗，目前正在搭配當地的情況來進行推動三期臨床。

針對SB05PC的其他國際市場，杏國將依美國FDA及台灣食藥署（TFDA）針對該臨床試驗計劃書內容的指導修正後，再進行補件。李志文表示，目前正與FDA進行溝通，若是FDA能接受SB05PC在美國進行三期臨床試驗的話，依他個人看法，目前胰臟癌還是無藥可醫，預期後續潛在的投資者也會有不少，屆時增資計劃將會開放外部股東，或是由杏輝大股東來增資，都將視這個項目發展的狀況來看，若是美FDA不接受，那一切都是空談。

李志文表示，杏國目前手上仍有4.5億元現金，貸款額度還有2.8億元，總計仍有7億元的空間可操作，依杏國每年2億元的現金流出，李志文說，資金是夠用的，但上市櫃公司還有淨值的問題，這也需要考慮到。

在杏輝母公司方面，杏輝上半年受惠療效用藥及功能性食品布局，以及在品牌和通路上的修正等因素，上半年營收新台幣13.85億、稅後淨利1.45億元，每股稅後純益（EPS）0.87元，營收及獲利皆為近年同期新高。依過去歷史經驗來看，下半年表現通常較上半年來得好，加上後疫情時代，民眾都有長期的保健觀念，預估在藥品與功能性食品市場雙成長帶動下，全年表現可期。

FDA 杏輝

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