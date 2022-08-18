全球對彭博性別平等指數關注度 明顯上升

彭博指出，全球對彭博性別平等指數（GEI）的關注度明顯上升，申請納入2023 GEI的公司數量及行業多元性急速上揚，眾多公司趕在9月30日截止日期前參加。

GEI由全球上市公司自願參與，可分析公司與同業相比在多元化與性別平等政策上的表現。2022年GEI名單包括來自45個國家、11個不同行業的418家公司。相較於去年，今年的參與者和揭露的細節數量都明顯成長。

目前的GEI數據顯示，在美國申請納入GEI的公司數量增加40%；在歐洲、中東和非洲增加39%；在亞太地區增加18%；在拉丁美洲增加3%。儘管過去此名單一直由金融業占大宗，但航空業、製藥業和科技業的公司也正在踴躍加入。

彭博永續性金融解決方案全球負責人托勒絲（Patricia Torres）表示，很高興看到更多公司使用GEI來確定及優化對薪資平等和性別同工同酬的政策。這種資料的透明度有助於公司吸引員工，並為投資人提供決策所需的數據。

GEI根據五個關鍵支柱對公司進行評分：領導階層及人才管道、薪資平等及性別同工同酬、包容性文化、性騷擾防治政策、品牌形象。許多公司要求彭博在2023年的評估中新增兩個探索領域，即LGBTQ+、種族和族裔。此數據的揭露將從美國和英國市場開始，這些問題是選擇性的，不予評分。