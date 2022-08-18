太平洋房屋啟動ESG行動永續發展 再造房仲新價值

太平洋房屋今（18）日於台中長榮桂冠，舉辦全台「2022太平洋房屋店東長群英會」，共召集加盟店近200位店東長齊聚一堂，以「永續發展、創新經營」為主題，會中並啟動太平洋房屋ESG行動，再造房仲新價值經營理念。

太平洋房屋表示，面對下半年不動產市場變化及未來景氣循環波動，希望透過打造高規格的研習會議，讓加盟店與太平洋房屋總部一起創造事業高峰。

近年來不動產市場受新冠疫情、通貨膨脹、經濟成長趨緩、美國升息縮表、俄烏戰爭、兩岸關係及政府政策抑制炒房、央行信用管制、升息措施等影響，將對今年下半及明年不動產市場產生抑制效果。

太平洋房屋董事長盧阿水表示，今年移轉棟數不似去年34.8萬棟熱絡，估計約32萬棟，景氣方向將會價平量縮，故總部提出四個經營目標方向：「品牌ESG新格局」、「跟隨總部奪先機」、「攜手聯賣創佳績」、「善用系統搶業績」，來面對市場經營環境的挑戰。

會中除邀請業界重量級師資外，盧阿水和品牌成功經營店東座談，見證如何與總部一同創造事業高峰–透過區域聯賣，以及善用總部資訊平台創下佳績。

座談中，店東高度肯定總部不斷提升資訊平台，幫助加盟店更精準開發與銷售，並提供消費者及加盟店實價登錄的平台，真正落實「促進房屋流通，保障交易安全」的服務信念與宗旨。

太平洋房屋也因此榮獲2022卓越房仲評比「最佳服務品質獎」，透過品牌力塑造與創新的經營模式，今年將全力衝向全台加盟200家分店。