科技產業園區史上最強上半年！總產值逾2500億元

經濟部加工出口區管理處近期發布科技產業園區今(2022)年上半年營運統計，受惠於半導體封測及出口持續成長帶動，園區各項營運指標仍全面走揚，其中公司數、營業額、出口額、進口額等項目皆創歷史新高，營業額創下連續24個月正成長，達2555.6億新台幣，貿易額年增率高達約30%，是史上最強上半年營運績效。

經濟部加工處表示，園區今年上半年雖面臨國內疫情升溫，以及國際上俄烏戰爭、通貨膨脹等不確定因素干擾，但因晶片缺料、資通訊需求走揚及高爾夫球等輸美產品大幅成長帶動下，園區上半年營收成長高達18%，營業額半年首度突破2500億元，全年上看5000億元，繳出園區史上最強上半年營運績效，進、出口分別成長26%及30%，公司數也首度達到730家，此外，全區員工人數大幅增加約3500人、總數近8.8萬人，創下34年來新高；另外，據最新統計，園區7月出口續創新高，達17.88億美元，期望在貿易擴張帶動下，園區下半年營運可維持增長趨勢。

從個別園區情況進一步分析，今年上半年以楠梓園區、屏東園區及高雄軟體園區表現最為亮眼。楠梓園區是全球半導體封測重要基地，拜新興科技對晶片需求大增所賜，園區上半年營收成長約3成、貿易額成長約4成，成長力道十分強勁；而屏東園區則受惠於美國市場大幅成長，帶動營運快速躍升，今年年產值可望突破200億元大關；高雄軟體園區因疫情帶動「零接觸」商機爆發，今年上半年整體營收增加23%，其中資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業更大幅成長29.3%。

加工處處長楊伯耕表示，今年科技產業園區除IC封測、資通訊等產業營運成長亮眼外，半導體設備與原材料、智慧製造及電動車等「護國群山」新興產業表現也不遑多讓，未來加工處將持續布局產業創新升級，期帶動園區營運再創高峰。此外，為布局園區下一波成長動能，加工處也積極推動高雄軟體園區第二期、屏東園區擴區及楠梓園區第三園區等開發計畫。