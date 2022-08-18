中介法連線上遊戲都要管？ 業者：今天才知道

《數位中介服務法》今天舉辦第三場公開說明會，業者普遍認為《中介法》在許多規範上，都寫得相當模糊，就有業者說，直到今日才知道連「線上遊戲」也都要納入管理。

對於大多數平台業者來說，他們所經營的業務都不只有單一一項，有的業者同時有通訊軟體、社群平台、電子商務等業務，許多服務匯流之後，NCC究竟該怎麼管，業者究竟該怎麼遵法，業者對此都有許多疑慮。

更不要說，這部法雖然不直接管理電子商務業者，但是《中介法》第28條所規範的內容，卻是連平台交易訂立契約也都一併納入管理，這也讓電子商務業者、無店面零售業者相當關心。

此外，在今天的公開說明會中，也有人討論到線上遊戲是否在納管範圍裡，NCC才表達，歐盟《數位服務法》（DSA）並沒有排除線上遊戲是數位中介，因為線上遊戲會串連很多人同時在線上對打或做通訊，未來可能也不排除納管。業者因此表達，直到今天才發現，原來連線上遊戲都有可能會被納管。

台北市電腦公會法務長黃益豐今天出席公開說明會時也指出，《中介法》應該要先盤點現有法律欠缺的保護機制是什麼、相關規範是否會跟現有法律重疊，如此才能避免法律適用衝突。

此外，境外業者在台灣究竟如何被規範、可行性如何，黃益豐也認為必須要做深度討論。他舉例指出，中國大陸業者幾乎不可能進來台灣營運，必須要有代理，如果按照《中介法》規定，要做指定代理，那麼，2020年被經濟部修法禁止落地的OTT TV愛奇藝，又該怎麼辦？難道還要按《中介法》規定，指定愛奇藝進來？這些都會造成法律使用上的衝突。

此外，《中介法》要接軌國際，也要考量本國環境跟實力；黃益豐指出，歐盟擁有市場跟人口優勢，但台灣的產業、市場究竟能否負擔，也必須做考量，人流量、會員數不代表平台的營收實力與承擔能力，呼籲《中介法》在制定規範上，恐怕也得要深思，相關規定會不會影響台灣產業接軌數位經濟跟數位轉型。