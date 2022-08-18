NCC第三場公開說明會 巴哈姆特、PTT、LINE都有話要說

《數位中介服務法》今天舉辦第三場公開說明會，由於今日主要說明對象是針對資訊儲存服務及線上平台服務業者，包含LINE、PPT、巴哈姆特、臉書，甚至連電子商業務業者與公協會，也都悉數派人到場，針對《中介法》仍有疑慮事項一一進行提問。

今日公開說明會一開始，就由巴哈姆特副執行長陳建仁打頭陣，他直言，作為原生社群平台，這部法案針對言論自由的相關規定，業者無所適從。

陳建仁直接舉了一個實務上會碰到的例子進行說明，他以最近最熱門的論文門事件為例，假設有人在平台上討論畢業論文議題，某Ａ張貼貼文指稱候選人論文涉及抄襲，但因為這可能涉及毀謗，平台若是看到貼文，究竟要不要刪文？此外，如果某Ｂ又針對此議題表達這個抄襲貼文有誤，那這則貼文又到底該不該刪？

以這個實例來看，「兩篇貼文都在這邊，一定會有一邊是對、一邊是錯，那我兩邊都要刪嗎？當下要怎麼馬上判斷出，誰對誰錯？論文這麼深的題目，我要怎麼處理？」陳建仁直言，「對於難以判斷的檢舉案，我只能選擇一律刪除，以求免責，但是，這對於言論自由，會造成非常大的危害。」

而鄉民最多的PTT（批踢踢實業坊），今日也由PTT法務部顧問許哲仁代表發言指出，PTT相當關心是否會被這部法案納管，PTT是非營利單位，如果一旦要把PTT列為指定平台，將資源稀少的PTT納管，「那就等於跟命令PTT關站相去不遠。」

而在台灣擁有相當多業務的LINE，對於這部法案也有諸多疑問，LINE TAIWAN公共事務部資深總監許惠嵐指出，在納管方式上，業者必須要清楚納管資料類型，才能精準評估法遵成本，

在通訊服務上面，《中介法》也納入了LINE、WhatsApp通訊服務，但這究竟是不是要把一對一私人對話、群組通話納管、加註警語？許惠嵐指出，以技術上來看，LINE的一對一私人對話也都有加密，那是個人隱私，LINE也沒有辦法干預用戶在加密技術中的對話。

此外，根據《中介法》規定，政府行政機關若發現網路平台上出現違法不實內容，可以向法院聲請資訊限制令，法院裁定前，可以要求平台暫時加註警語；LINE也強調，是否是不實資訊，應該要由法院裁定，不應該由行政處分方式開一道後門，若是過份授權執法機關，恐怕會對隱私、個資傷害帶來非常大風險。

而市場上大眾最關心的Meta（臉書母公司），則是在公開說明會的最後，上台發表了一段簡短聲明，表達《中介法》應該要設立明確責任跟多方問責機構，而且相關規則必須要清楚合理、有效且符合比例，問責機制設計也應該要保持彈性，以強化數位經濟優勢。