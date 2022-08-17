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工研院創新減碳科技 助攻南台灣產業淨零轉型

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
氫能是未來關鍵新能源，工研院「工業製程餘氫發電及純化回收技術」能有效將製程餘氫回收利用，除可協助產業減少餘氫去化燃燒的碳排以外，更可降低購置氫氣成本，創造潔淨綠電。圖／工研院提供
氫能是未來關鍵新能源，工研院「工業製程餘氫發電及純化回收技術」能有效將製程餘氫回收利用，除可協助產業減少餘氫去化燃燒的碳排以外，更可降低購置氫氣成本，創造潔淨綠電。圖／工研院提供

2050淨零排放是世界趨勢，也是我國政府及產業的共同目標。在經濟部支持下，工研院今（17）日於台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「預見永續新商機 南臺灣淨零排放論壇暨特展」，針對南台灣產業淨零轉型需求，提出減碳策略，現場並展出超過20項減碳技術與服務，包括：未來關鍵新能源「工業製程餘氫發電及純化回收技術」、台灣最完整的碳足跡資料庫「新世代雲端碳管理平台」、最強悍的綠色光製造「節能減碳雷銲技術」、每一滴水都不浪費的「高效率水處理技術」等創新科技，幫助南台灣產業在變局中把握先機，厚植未來競爭力。

行政院副院長沈榮津表示，面對2050淨零挑戰，蔡總統已宣示台灣四大轉型路徑，包括「能源轉型要繼續」、「產業轉型要加速」、「生活轉型要啟動」、「社會轉型要公正」，讓國家持續前進。行政院提出氣候變遷因應法案，公布2050淨零排放政策路徑藍圖，產業淨零轉型採低碳先行，再追求零碳，藉由製程改善、能源轉換、循環經濟三大面向、11項措施協助產業減碳，也跟各大產業公協會組成工作小組，由政府領頭完善制度，引領各產業公協會邁向2050淨零排放目標，建立以大帶小減碳模式，透過公私協力帶領產業淨零轉型。

經濟部技術處處長邱求慧表示，淨零排放是大家未來數十年間持續要面對的課題，碳排放也將是影響產業競爭力的關鍵要素。經濟部為因應2050淨零排放目標，也提出了2×2轉型架構，所謂的「2×2」架構，就是讓能源與產業先實現低碳，再變成零碳。技術處自112年起在未來4年規劃投入約百億科研經費進行淨零排放技術研發，並以三大策略方向進行布局，包括（1）研發新可運用在鋼鐵、石化、電子及紡織等重點領域的減碳製程技術、（2）投入氫能源技術應用開發、（3）完備運具電動化及開發戰略材料等，讓產業在轉型升級的過程中，獲得減碳、增產、高附加價值等多重效益。

經濟部能源局局長游振偉表示，經濟部從2018年將循環經濟列為台灣國家轉型的關鍵策略，並正式核定「循環經濟推動方案」帶動我國朝向循環經濟發展，並以南台灣為基地，打造綠能科技示範場域。此次展出的能源專案成果「工業餘氫發電與純化技術」，便是將半導體、電子業製程中大量產生的剩餘氫氣作為發電或是純化回收再利用，不僅能協助產業降低以往需要燃燒餘氫的碳排，更達到循環經濟、潔淨綠電的效果。

工研院院長劉文雄表示，面對2050年淨零排放的挑戰，科技研發是達成淨零排放的重要關鍵，減碳力就是競爭力，工研院透入多項創新的減碳科技，攜手南部產業打造淨零減碳綠色產業聚落，讓產業兼顧經濟成長與環境永續，展現與南部產業共生共榮的關鍵力量。

劉文雄指出，南台灣是我國製造業的重鎮，聚集鋼鐵、石化、紡織、電子及半導體等產業及中小企業，工研院從能源供給、需求使用、低碳製造及環境永續等四大層面，整合系統化服務與創新科技，提供產業一站式購足的淨零解方，從碳管理平台、服務團、人才、技術等，協助企業從碳盤查、熱點分析、減碳技術到認證等減少碳排放。例如在加工製造領域研發的「高能雷射銲接技術」技術，能夠幫助產業邁向低碳加工製造，同時也具備「解決傳統銲接人才斷層」、「擺脫長期仰賴國際設備」、「提升勞力效率」等特色。期盼藉由此次論壇及特展，能為南台灣產業帶來新商機，邁向淨零永續新未來。

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文表示，南台灣有相當多的加工製造產業，長期都是支撐起地方經濟的要角，如今面對全球局勢的迅速變遷，淨零排放已是必做的功課，感謝經濟部與工研院在減碳策略與技術上的輔導、服務，讓業者們找到方法、看見機會，一起與地方發展共榮共好。

「預見永續新商機 南臺灣淨零排放論壇暨特展」從國際趨勢與創新技術切入，工研院此次展出的「產業淨零轉型服務團」從企業教育、碳排健檢到技術導入，從規劃、輔導到導入服務，以全方位一站式客製化方式，協助企業提升減碳競爭力，並已成立「淨零永續學校」，擬定淨零學習地圖，培養綠領人才。「工業製程餘氫發電及純化回收」將製程中無法利用的副產氫回收再轉換為電力，額外提供廠區每年數億度的潔淨電力。「新世代雲端碳管理平台」是全台產業碳足跡資料最豐富的資料庫，可協助企業盤查碳排量，跨出執行淨零的第一步。

今天的論壇由工研院副院長彭裕民以「國際淨零趨勢與新興低碳技術」為題進行專題演講，分享可供台灣依循的國際經驗與案例。工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬分享台灣2050氫應用發展技術藍圖及產業機會，提出能源供給的未來契機；其他還有新世代雲端碳管理平台、低碳製程及盤查優化、新產品減碳、AI分析及查證、淨零服務等創新技術與服務，並透過綜合座談與產業互動交流。

工研院開發的「快速節能客製化生物炭專家系統」，將稻殼稻桿、果樹修枝、葡萄藤蔓等農業剩餘物在地轉化為機能型生態材料，每處理1公噸農業剩餘物除了可減少0.8公噸CO2排放、降低傳統野燒碳排85%以上，同時可生產生物炭和天然醋液，過程還能同步進行熱能利用。由右至左為中分院副執行長李士畦、經濟部能源局局長游振偉、經濟部技術處處長邱求慧、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文、工研院院長劉文雄、台南市副市長趙卿惠、高雄港都會副會長葉清彬、崑山科技大學副校長周煥銘、億載會副會長陳志昌。圖／工研院提供
工研院開發的「快速節能客製化生物炭專家系統」，將稻殼稻桿、果樹修枝、葡萄藤蔓等農業剩餘物在地轉化為機能型生態材料，每處理1公噸農業剩餘物除了可減少0.8公噸CO2排放、降低傳統野燒碳排85%以上，同時可生產生物炭和天然醋液，過程還能同步進行熱能利用。由右至左為中分院副執行長李士畦、經濟部能源局局長游振偉、經濟部技術處處長邱求慧、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文、工研院院長劉文雄、台南市副市長趙卿惠、高雄港都會副會長葉清彬、崑山科技大學副校長周煥銘、億載會副會長陳志昌。圖／工研院提供
工研院17日於台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「預見永續新商機 南臺灣淨零排放論壇暨特展」，針對南台灣產業淨零轉型需求，提出減碳策略，吸引產官學研界共超過200人與會。由右至左為台南市總工業會理事長蔡明忠、高雄港都會副會長葉清彬、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文、經濟部能源局局長游振偉、工研院院長劉文雄、經濟部技術處處長邱求慧、台南市副市長趙卿惠、崑山科技大學副校長周煥銘、億載會副會長陳志昌。圖／工研院提供
工研院17日於台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「預見永續新商機 南臺灣淨零排放論壇暨特展」，針對南台灣產業淨零轉型需求，提出減碳策略，吸引產官學研界共超過200人與會。由右至左為台南市總工業會理事長蔡明忠、高雄港都會副會長葉清彬、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文、經濟部能源局局長游振偉、工研院院長劉文雄、經濟部技術處處長邱求慧、台南市副市長趙卿惠、崑山科技大學副校長周煥銘、億載會副會長陳志昌。圖／工研院提供
工研院「新世代雲端碳管理平台」創新雲端碳盤查及驗證服務模式，提供IoT Sensing及AI人工智慧預測分析，結合數位查證及國際相互認證，是台灣目前最完整的碳足跡資料庫，已導入以塑膠與金屬製品廠之供應鏈體系進行平台驗證。圖／工研院提供
工研院「新世代雲端碳管理平台」創新雲端碳盤查及驗證服務模式，提供IoT Sensing及AI人工智慧預測分析，結合數位查證及國際相互認證，是台灣目前最完整的碳足跡資料庫，已導入以塑膠與金屬製品廠之供應鏈體系進行平台驗證。圖／工研院提供
工研院「節能減碳雷銲技術」具備高產速、高減碳、高品質的三高優勢，目前已導入半導體廠務管件/熱交換器、綠色運具、儲能、螺絲扣件等產業應用，促成國內企業生產投資12億元。圖／工研院提供
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減碳 工研院 經濟部

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