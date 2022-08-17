產業焦慮真要選邊站？ 學者：不要再幻想可以左右逢源

面對日益複雜且緊張的美、中、台三角關係，台灣產業焦慮是否真要選邊站？對此，中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳今（17）日表示，台灣廠商不要再幻想可以左右逢源，必須要想像風險會發生，自身會不會有脆弱點，應該從如何不要變成下一個鳳梨、釋迦這個方向去思考和布局。

中經院今舉行「2022年當前國際經貿新情勢研討會」，由中經院副院長王健全、中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳、中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣，分別以「全球經濟情勢之動態與展望」 、「大國競爭對全球供應鏈改革之意涵」 、「台美經濟合作之動向及展望」為題，進行主題演講。中經院院長張傳章也在開幕致詞時提醒，兩岸經貿往來現在可以說是進入深水區，對台灣經濟影響既深且遠。

針對產業關心美中會不會要你選邊站？台灣究竟要不要選邊站的問題，王健全指出，現在只有關鍵領域才會逼你表態，但他提醒，現在該是國家主義介入的時候，政府不能忽略幫忙半導體產業擴散，並協助傳統產業，台灣還是要進行市場移轉，但「離開中國大陸，我們的市場在哪裡？」這個若沒有政府協助，業者很難分散風險。

此外，產業也關切「台美21世紀貿易倡議」。對此，顏慧欣表示，看似一個夢幻名詞，但這代表的是台灣在美國心中的轉捩點，也是FTA拼圖的第一步，台灣將有機會和空間針對新規則表示意見，建議國內也要表現心態，政府各單位和部門間也要儘快形成共識。

李淳指出，美國的所作所為，有好處也有壓力，但不是只有台灣卡在兩大強國中間，日本、韓國、印度都是如此。因此，台灣不要覺得壓力很大，全世界大部分中小型國家在美中兩強間的處境和台灣都是一樣的。

李淳強調，儘管同樣遭遇疫情衝擊，但過去三年證明了台灣經濟的韌性，台灣基礎本錢非常雄厚，但我們也不要再緬懷過去的歲月。王健全則預估，今年台灣經濟將呈現「上熱下溫」態勢，下半年變數多，新增訂單非常不明確，但應該不會發生停滯性通膨。