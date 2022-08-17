快訊

丹堤將熄燈？ 八方雲集總座說話了

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

產業焦慮真要選邊站？ 學者：不要再幻想可以左右逢源

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
李淳指出，全世界大部分中小型國家在美中兩強間的處境和台灣都是一樣的。圖為中華民國與美國國旗。圖／本報系資料照片
李淳指出，全世界大部分中小型國家在美中兩強間的處境和台灣都是一樣的。圖為中華民國與美國國旗。圖／本報系資料照片

面對日益複雜且緊張的美、中、台三角關係，台灣產業焦慮是否真要選邊站？對此，中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳今（17）日表示，台灣廠商不要再幻想可以左右逢源，必須要想像風險會發生，自身會不會有脆弱點，應該從如何不要變成下一個鳳梨、釋迦這個方向去思考和布局。

中經院今舉行「2022年當前國際經貿新情勢研討會」，由中經院副院長王健全、中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳、中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣，分別以「全球經濟情勢之動態與展望」 、「大國競爭對全球供應鏈改革之意涵」 、「台美經濟合作之動向及展望」為題，進行主題演講。中經院院長張傳章也在開幕致詞時提醒，兩岸經貿往來現在可以說是進入深水區，對台灣經濟影響既深且遠。

針對產業關心美中會不會要你選邊站？台灣究竟要不要選邊站的問題，王健全指出，現在只有關鍵領域才會逼你表態，但他提醒，現在該是國家主義介入的時候，政府不能忽略幫忙半導體產業擴散，並協助傳統產業，台灣還是要進行市場移轉，但「離開中國大陸，我們的市場在哪裡？」這個若沒有政府協助，業者很難分散風險。

此外，產業也關切「台美21世紀貿易倡議」。對此，顏慧欣表示，看似一個夢幻名詞，但這代表的是台灣在美國心中的轉捩點，也是FTA拼圖的第一步，台灣將有機會和空間針對新規則表示意見，建議國內也要表現心態，政府各單位和部門間也要儘快形成共識。

李淳指出，美國的所作所為，有好處也有壓力，但不是只有台灣卡在兩大強國中間，日本、韓國、印度都是如此。因此，台灣不要覺得壓力很大，全世界大部分中小型國家在美中兩強間的處境和台灣都是一樣的。

李淳強調，儘管同樣遭遇疫情衝擊，但過去三年證明了台灣經濟的韌性，台灣基礎本錢非常雄厚，但我們也不要再緬懷過去的歲月。王健全則預估，今年台灣經濟將呈現「上熱下溫」態勢，下半年變數多，新增訂單非常不明確，但應該不會發生停滯性通膨。

WTO 美國 FTA

延伸閱讀

台美貿易倡議談判在即 學者：安全民主考量更勝關稅

央行楊金龍 躋身「3A總裁」

2022全球央行總裁評比 鮑爾、拉加德不在前段班

睡覺別吹電風扇！專家曝「傷身原因」揭最佳睡眠時間點

相關新聞

產業焦慮真要選邊站？ 學者：不要再幻想可以左右逢源

面對日益複雜且緊張的美、中、台三角關係，台灣產業焦慮是否真要選邊站？對此，中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李...

台美21世紀貿易倡議近日啟動 學者：台美FTA拼圖第一步

針對「台美21世紀貿易倡議」近日將展開實質談判，中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣今（17）日表示，這一倡議...

明年起 新聘家事移工入境須先接受8小時講習

勞動部近日公告，明年起推動「新聘外籍家庭看護工及幫傭入境一站式講習計畫」，規定初次入境，以及超過5年再次入境的家事移工來...

台美貿易倡議即將展開談判 經貿辦徵詢公眾意見

行政院政務委員鄧振中日前指出，台美近日將展開21世紀貿易倡議談判，而行政院經貿辦公室在公共政策網路參與平台以「您對台美2...

詐騙訊息氾濫 NCC：已與警政、業者合作防範

詐騙訊息氾濫，過去這半年來，台灣不少民眾因為輕信網路、簡訊訊息，被騙至柬埔寨工作；NCC（國家通訊傳播委員會）今日表示，...

通膨可望觸頂 經理人悲觀情緒趨緩

通膨可能觸頂、對聯準會強硬升息預期趨緩加上優於預期的財報結果推升全球股市連四周上漲、非投資級債市也連續六周收紅，外電援引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。