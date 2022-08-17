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CIP分享氫能與PtX技術應用 助攻台灣綠氫價值鏈

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
CIP能源轉型與環境永續系列沙龍講座，以「PtX暨綠氫在台灣- 打造台灣綠氫價値鏈：能源產業的下一波革命」為主題，探討氫能、儲能與多元電力轉換。圖／CIP提供
CIP能源轉型與環境永續系列沙龍講座，以「PtX暨綠氫在台灣- 打造台灣綠氫價値鏈：能源產業的下一波革命」為主題，探討氫能、儲能與多元電力轉換。圖／CIP提供

哥本哈根基礎建設基金（CIP）積極導入創新綠能科技，今（17）日以「PtX暨綠氫在台灣- 打造台灣綠氫價值鏈：能源產業的下一波革命」主題媒合產官學界，探討氫能、儲能與多元電力轉換（Power-to-X，PtX）等技術運用，現場吸引近40間國營與民間企業參與，開啟台灣未來氫能與儲能等創新再生能源科技的發展。

隨著全球再生能源佔總體能源比例逐步提升，在國發會公布的淨零路徑中，氫能即占台灣2050年電力來源9至12%；結合再生能源產製而成的「綠氫」更因產製過程無碳排，而成為達到淨零碳排目標的重要選項。

CIP台灣區財務長徐正穎表示，現階段台灣對於儲能的想像、甚至政府在第三階段區塊開發對儲能所訂的相關規範，尚停留在電池的運用，也就是儲電的概念。

然而，目前全球聚焦的儲能科技PtX能夠依需求在電力與不同形式的能源（如氫或氨）之間轉換，利用再生能源間歇性發電的特性，大量儲能，並轉換成無碳燃料，取代傳統化石燃料，進而為減排產業提供了前所未有的「範疇一、直接減碳排方案」。

此外，PtX技術應用層面靈活，包括混燒發電、運輸、煉鋼、供應冷熱能等，且能源儲量大、供應時間長，可達到工業級的應用規模，在台灣2050淨零碳排目標實踐上扮演關鍵角色。

舉例來說，CIP與丹麥Esbjerg 市政府於北海合作打造規模1GW（10億瓦）的Høst PtX 專案，預計於2026年正式營運，所產製的綠氫將確保丹麥西部地區電網的穩定性；產製的綠氨除可生產相當於丹麥每年進口量的碳中和肥料外，更將生產運輸業燃料，鞏固Esbjerg港航運樞紐之地位；此外，PtX轉換過程中產生之餘熱將為 Esbjerg 地區9萬戶家庭供應熱源，最大化能源使用效率。

除上述Høst專案以外，CIP亦參與多國政府的國家型計畫，包括在北海打造全球首創的兩座能源島，以及在澳洲西部規模5GW的 PtX計畫等。其中一座氫能島將連北海離岸風場群，利用風電及PtX技術製造工業等級規模綠氫，規劃透過長達275公里的氫氣管線運往其他西北歐國家，預計2030年開始營運，屆時將能供應全歐洲7%的氫氣需求。

徐正穎表示，CIP深信PtX之潛力，特別成立能源轉型基金（Energy Transition Fund），在全球包括北歐、西班牙、澳洲等國家全力展開相關設施之投資與開發，目前已有16個專案正在進行中，非常希望台灣成為第17個專案所在地，呼籲台灣也須加速相關政策布局，方能引導市場信心及投入。

再生能源 丹麥

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