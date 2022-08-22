通膨時代的逆轉思考！運用華南永昌「實質豐收組合基金」穩健創造現金流

聯合線上／ 黃子喬

全球通膨來襲，美國聯準會利率升升不息，國際金融環境緊縮，預期短期內恐難有改善。面對震盪起伏、波動不斷的市場環境，投資人該如何攻守兼備、避免通膨侵蝕荷包，同時創造長遠穩定的現金流?

華南永昌「實質豐收組合基金」抓住產業趨勢成長兼顧穩定現金流，是攻守兼備的最佳投資標的。 圖/華南永昌投信提供
華南永昌「實質豐收組合基金」抓住產業趨勢成長兼顧穩定現金流，是攻守兼備的最佳投資標的。 圖/華南永昌投信提供

儘管疫情看不見盡頭，卻已然改變了大眾的生活形態與消費模式，數位化加速、人口結構轉變，促使與生活有關連的新科技、新需求快速成長，成為不可忽視的強勢商機。華南永昌投信表示，在高通膨、微利的背景下，實質資產如公用事業、公共基礎建設、原物料、能源、不動產等，收益較其他產業相對平穩，既能跟上景氣循環腳步，又可望發揮防禦市場波動的功能，透過多元布局更可降低風險、提升投資效率。

看好新型態REITs2.0的強勁動能，擁有「穩定息收」和「資產增值空間」等優勢，華南永昌投信瞄準兩大主軸，結合實質與具成長潛能的高息資產，為投資人從生活中尋找順應時代潮流的優質標的：諸如5G創新科技、數據雲端服務、新型倉儲物流、高齡社會醫療照護等，推出「實質豐收組合基金」，以跨國投資多元平衡布局的豐富組合，網羅穩定收益機會，兼顧穩健報酬與平衡波動，讓投資人搭上新科技、新產業趨勢順風車，不僅可以創造每月穩健收息現金流，長期投資潛力也相當值得期待。

華南永昌投信備受投資人信賴，屢獲「傑出基金金鑽獎」等國內多項基金獎肯定，投資團隊資歷豐富，以專業領航，績效導向追求卓越，創新創意領先群倫，並且誠信守法、用心守護客戶資產，期望在華南金融集團完備資源下，提供投資人一站式購足的多元化金融服務，成為投資人最信賴的朋友。

當世界不斷改變，投資也應該搭上未來趨勢的成長列車，即時動態調整配置、汰弱換強，選擇兼顧成長力與配息力的投資工具，才能立於不敗之地。華南永昌「實質豐收組合基金」抓住高成長潛力產業，創造中長期收益機會，兼顧每月穩定現金流，建議投資人抓緊時機點、及早佈局大未來！現在就來了解>>http://www.hnfunds.com.tw

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