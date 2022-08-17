夏季電價提早到5月實施 馬文君：說好的苦民所苦呢？

台電代理董事長曾文生昨天表示，台灣夏季電價預估提早到5月實施，消息一出商家哀嘆連連。立委馬文君說，蔡政府能源政策錯誤，導致缺電又得漲電價，曾文生的說法，只是為了卸責避免被檢討而提前打預防針，根本沒有苦民所苦。

馬文君說，極端氣候變遷，只是台灣的問題嗎？歐美日面對極端氣候來臨，再生能源發電量尚無法彌補能源缺口且昂貴，紛紛都改用安全便宜的核電，傾向核能支撐能源轉型過渡期。美國已經延役核電機組並新蓋核電廠嗎？為什麼蔡政府還反其道而行？

曾文生說，風電、光電不受軍演影響，太陽明天還是會升起、風要吹過來擋不住」。馬文君表示，風電和光電因受限季節性、時段性，且台灣電力主要尖峰負載在夏季，而非東北季風的冬天。

現在台灣再生能源發電的裝置容量占比近20％，但發電量占比不及6％，蔡政府要跟老天爺對賭，以容量因數偏低的太陽能、風力，用非基載電力來承擔基載的需求。

對於缺電、漲價，身兼經濟部次長的曾文生因應對策卻是，說服廠商將產能用電尖峰移至正中午，不僅有大量的太陽光電來發電，還強調再生能源發電對穩定國內具有貢獻。

馬文君批評，曾文生美化再生能源，卻忘了台灣才發生過大白天停電狀況，要廠商把夜間產能挪到有光電的正中午，就能保證供電無虞？高科技業者能夜間不生產而改在正中午嗎。