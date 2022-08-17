台灣發行電子航行圖 逾2萬艘船舶使用售圖收入破億

內政部今天舉辦電子航行圖成果發表會指出，截至8月底為止，已發行108幅電子航行圖，累計銷售逾120萬幅，提供超過2萬艘船舶使用，售圖收入高達新台幣1億2千萬餘元。

行政院副院長沈榮津、內政部次長花敬群今天皆出席內政部電子航行圖成果發表會。

花敬群致詞時表示，台灣在民國109年元旦起宣告，將台灣電子航行圖納入港口國管制項目之一，進出台灣港口的外籍船舶皆應配備台灣所授權發行的電子航行圖，以確保航行安全。

他說，台灣電子航行圖由內政部電子航行圖中心蒐集、應用政府各部門多年來海域的調查成果，依據國際標準規範所編製而成，並配合近岸與沿岸航行、進出港口或碼頭靠泊等目的，而有不同比例尺圖幅設計。

花敬群表示，圖資涵蓋台灣及各離島周邊海域範圍及重要港口，且不論是製圖效率、更新頻率或圖資品質，台灣所發行的電子航行圖都深獲國際社會及相關產業的肯定，除可輔助航海人員執行航路計畫，也可降低人為疏失所導致觸礁擱淺或碰撞的風險。

他說，電子航行圖除提供船舶航行需求，圖資內各種資料也具有應用價值，內政部已建置海域資訊整合平台，分享給相關部會介接利用，應用層面也已擴及其他海事儀器設備及3C行動載具。

花敬群說，內政部將持續製作符合國際最新標準的電子航行圖及航海電子刊物，並提供即時的更新維護服務。

內政部地政司長王成機在專題演講時表示，產製電子航行圖，必須先蒐集官方與非官方測繪資料、向量、影像與報告、刊物等等，且經過篩選檢核後才產製，費了很大功夫，忍到今天才對外發表成果。發行電子航行圖的國際效益，則包括航行安全、海域管轄以及國際參與。