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經濟部啟動「臺灣食品全球GO」 助業者創造商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會王熙蒙秘書長則指出推出完整行銷策略助台灣食品拓銷海外。黃淑惠攝
外貿協會王熙蒙秘書長則指出推出完整行銷策略助台灣食品拓銷海外。黃淑惠攝

看準後疫情解封商機，經濟部投入各項資源，攜手外貿協會啟動「臺灣食品全球GO計畫」，推出一系列行銷活動，協助臺灣食品業者衝刺海外市場。

首發活動選定韓國、越南、馬來西亞及新加坡4國，在購物中心或大賣場，舉辦「臺灣食品連環GO」快閃活動，宣傳推廣糕餅等臺灣味食品，今(17)日在台北國際會議中心，透過視訊與4國公協會與業者代表，舉行活動開跑大會。

經濟部國際貿易局江文若局長表示，臺灣食品業具有產品多元化、研發創新及彈性客製化生產的能力，受到各國買主肯定及消費者青睞，糕餅鳳梨酥及飲料珍珠奶茶更是風靡全球，成為代表臺灣的國民食品，是國外觀光客來臺必買必嚐的食品，現在因為疫情關係無法來臺，經濟部將透過「臺灣食品全球GO計畫」，將臺灣健康、安全的食品推向全球，一解各地民眾對臺灣食品的懷戀之情。

外貿協會王熙蒙秘書長則指出，臺灣食品以往主要銷售到華人市場，近來業者開拓西方市場有所斬獲，已成功打入當地大型連鎖賣場，未來外貿協會推動「臺灣食品全球GO計畫」，將動員駐外單位，按照食品業者拓展市場需求，有計畫將臺灣食品由亞洲國家出發，拓展至北美國家，再擴大至歐洲與大洋洲，提升國際知名度，擴大食品出口。

與會的海外買主皆是該國指標性的進口商或通路商，包括韓國的SC Korea和E-MART，越南的SATRA Group和Novaland Group，馬來西亞的Shiny和悅旺貿易，及新加坡的NTUC Fairprice Supermarket和Rezk Connects。

國內出席的貴賓有駐台北越南經濟文化辦事處副代表Dr. TRAN VAN THUY，及馬來西亞友誼及貿易中心商務處處長Mrs. Aninawati Saleh，水產、蔬果、糖果餅乾麵食、糕餅、製茶及米穀等8個公協會，與食品業者郭元益、三叔公、味榮、日正、有機園、成偉及石城，出席公協會與業界代表，不分國內外，都肯定臺灣食品的魅力，相信活動推出後，可以吹起一波臺灣食品熱潮。

記者會現場並陳列包括上述業者及海邊走走、豆之家與弘陽的鳳梨酥、粉絲、果凍、調味料、珍珠奶茶、黑芝麻粉、麻糬、花生蛋捲、植物肉乾及米果等產品，展現臺灣食品的多元化。

除「臺灣食品連環GO」活動，外貿協會將持續與經濟部攜手，從實體及數位行銷輔導、國際認證、機動海外拓銷、線上線下通路佈建及專業食品參展等一連串活動，自8月開始，不間斷帶領我商全球GO，來推廣臺灣食品，掀起一波臺灣美食全球「購」的風潮。

經濟部國際貿易局江文若局長表示，經濟部將透過「臺灣食品全球GO計畫」，將臺灣健康、安全的食品推向全球。黃淑惠攝
經濟部國際貿易局江文若局長表示，經濟部將透過「臺灣食品全球GO計畫」，將臺灣健康、安全的食品推向全球。黃淑惠攝
經濟部攜手外貿協會啟動「臺灣食品全球GO計畫」，推出一系列行銷活動，協助臺灣食品業者衝刺海外市場。黃淑惠攝
經濟部攜手外貿協會啟動「臺灣食品全球GO計畫」，推出一系列行銷活動，協助臺灣食品業者衝刺海外市場。黃淑惠攝

馬來西亞 外貿協會 經濟部

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