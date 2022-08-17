經濟部啟動「臺灣食品全球GO」 助業者創造商機

看準後疫情解封商機，經濟部投入各項資源，攜手外貿協會啟動「臺灣食品全球GO計畫」，推出一系列行銷活動，協助臺灣食品業者衝刺海外市場。

首發活動選定韓國、越南、馬來西亞及新加坡4國，在購物中心或大賣場，舉辦「臺灣食品連環GO」快閃活動，宣傳推廣糕餅等臺灣味食品，今(17)日在台北國際會議中心，透過視訊與4國公協會與業者代表，舉行活動開跑大會。

經濟部國際貿易局江文若局長表示，臺灣食品業具有產品多元化、研發創新及彈性客製化生產的能力，受到各國買主肯定及消費者青睞，糕餅鳳梨酥及飲料珍珠奶茶更是風靡全球，成為代表臺灣的國民食品，是國外觀光客來臺必買必嚐的食品，現在因為疫情關係無法來臺，經濟部將透過「臺灣食品全球GO計畫」，將臺灣健康、安全的食品推向全球，一解各地民眾對臺灣食品的懷戀之情。

外貿協會王熙蒙秘書長則指出，臺灣食品以往主要銷售到華人市場，近來業者開拓西方市場有所斬獲，已成功打入當地大型連鎖賣場，未來外貿協會推動「臺灣食品全球GO計畫」，將動員駐外單位，按照食品業者拓展市場需求，有計畫將臺灣食品由亞洲國家出發，拓展至北美國家，再擴大至歐洲與大洋洲，提升國際知名度，擴大食品出口。

與會的海外買主皆是該國指標性的進口商或通路商，包括韓國的SC Korea和E-MART，越南的SATRA Group和Novaland Group，馬來西亞的Shiny和悅旺貿易，及新加坡的NTUC Fairprice Supermarket和Rezk Connects。

國內出席的貴賓有駐台北越南經濟文化辦事處副代表Dr. TRAN VAN THUY，及馬來西亞友誼及貿易中心商務處處長Mrs. Aninawati Saleh，水產、蔬果、糖果餅乾麵食、糕餅、製茶及米穀等8個公協會，與食品業者郭元益、三叔公、味榮、日正、有機園、成偉及石城，出席公協會與業界代表，不分國內外，都肯定臺灣食品的魅力，相信活動推出後，可以吹起一波臺灣食品熱潮。

記者會現場並陳列包括上述業者及海邊走走、豆之家與弘陽的鳳梨酥、粉絲、果凍、調味料、珍珠奶茶、黑芝麻粉、麻糬、花生蛋捲、植物肉乾及米果等產品，展現臺灣食品的多元化。