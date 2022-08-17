曾是逃兵夫妻檔 為何40歲又重返半導體業？
半導體高薪令人稱羨，但產線製程通常需要輪班。104人力銀行發布2022年《半導體人才白皮書》，特別訪談ASML台灣艾司摩爾台灣暨東南亞區人資總監劉伯玲，由半導體招募主管教你如何破解輪班高工時。
劉伯玲建議，長工時、輪班是半導體工作的本質，因為機台必須24小時運作，涉及10萬個零組件，工作複雜到人不在現場是無法解決問題的，本質上沒辦法改變，對年輕世代確實是一種壓力。必須換個角度想，善用彈性的休假和工時，例如每個月有一半的工作日、一半的休假日，員工可以自由調配，去旅遊、去三鐵、或去進修。
另，負責半導體領域招募的104獵才顧問陳裕勝則分享一對曾是半導體業逃兵夫妻檔，40歲重回半導體的領域，輪班工作讓他們能妥善安排休假，避開六、日尖峰期，吃飯、出遊更有品質；即使有小孩，也因能明確掌握彼此休假時間成為彼此的神隊友，能兼顧工作與家庭。輪班其實並不可怕，而是看心態如何做調整。
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