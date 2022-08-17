運價連九跌 台驊董座顏益財仍看好海運市場的五大理由

全球貨櫃輪跌幅擴大運價連九跌後，台驊投控（2636）董事長顏益財昨（16）日接受專訪分析對於海運市場的前景看法，分析五大關鍵因素支撐貨櫃海運市場前景；包括美國經濟有望軟著陸；主要航線的運價都還優於去年同期；美國碼頭擁擠成為新常態，運力不足運價有撐；小型船開始退出長程線市場及25年以上的老舊船舶開始拆解淘汰。

全球運價跌勢擴大後，貨櫃輪市場變化多端，被網友公認最懂航運的男人台驊董事長顏益財，對於航運市場也提出看法，並且認為，對於貨櫃輪的展望無須過度悲觀。

首先，全球現在最擔心的升息及通膨問題，將衝擊到消費者信心，進一步造成貨量不足；然而，美國年底有期中選舉的政治壓力，預期聯準會不排除採取較平穩的升息步調來調控通膨，經濟有望軟著陸，通膨問題也會跟著解決，所以擔心經濟衝擊貨量需求的想法不用過度悲觀。

其次，全球貨櫃輪運價跌勢擴大，根據上海航交所日前公布最新SCFI上海出口集裝箱運價指數呈現連9周下跌，指數來到3562.67點、跌幅達4.73%；如果拉長運價走勢到一年前來分析，SCFI指數及北美、歐洲等主力航線運價，僅歐洲略低於去年同期，美國線都遠比去年8月好，市場過度解讀運價下跌，對於長榮（2603）、陽明（2609）等貨櫃輪業者的營運衝擊。

第三，隨著運價開始回跌，推估遠東-美西線每40呎櫃運價只要跌破4千美元，近兩年來臨時投入長程線5千TEU以下的小型船舶就會開始退出市場；對於大型的船公司及長期經營這些市場的業者，反而是間接的減少競爭者。

第四，2023年全球海運市場將實施減碳新規，大部分船公司增加的新船訂單都是因應船舶汰換換新，市場則解讀成為新增運力，這樣的解讀跟事實有落差；尤其，明年25年以上的船舶有10%，這些舊船已不符合新減碳規定，在運價下跌後也失去競爭力，不排除陸續退出場。

第五，船舶大型化後美國碼頭設備更新速度跟不上進度，大型船舶等待進港的作業期最少要等7-10天，碼頭作業繁忙時等待期恐怕還會拉長；以亞洲有自動化設備的港口，一艘1.3萬TEU的大船裝卸作業約2-3天，而船舶到了美國碼頭停靠後，作業期要達到5、6天，在自動化設備未更新前，美國碼頭擁擠已經成為新常態。