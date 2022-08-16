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缺工、缺料致工程頻流標 工程會提四大解決方法

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

面對台北市長柯文哲指出近年缺工、缺料、通貨膨脹的問題造成工程頻頻流標，中央政府應積極應對，工程會今（16）日回應，目前已協調各機關採取因應對策，並且提出四項因應辦法。

工程會指出，為解決缺料問題，以源頭控管方式，每月檢視砂石供需平衡，疏浚河川充分供應砂石，砂石與飛灰以固定價格讓售，及水泥貨物稅減半等，使混凝土量足價穩供應，對於受國際價格影響之項目（例如鋼筋、鋼構），以契約三層級物價調整機制調整契約價款，以因應物價上漲。

工程會表示，針對缺工部分，勞動部已修正外籍移工引進規定，補充不足之人力，個案工程如依規定引進移工額度仍有不足，亦可報請行政院專案核准。機關於招標文件說明相關機制及於履約時為必要協助，可降低廠商投標之疑慮。另機關亦可採營建自動化或模組化之設計，減少個案勞工之需求。

工程會說，在各機關的努力下，近4年約九成工程標案能順利決標，且公共建設執行率連續2年達95%以上高標準，去年執行金額4,386億元，執行率更達95.87%為歷年最高，顯示各項公共工程仍能持續順利推動。

工程會表示，透過實際召開流標檢討會議歸納分析，少數個案流標主因為機關應作為而未作為所致，包括未按實際價格編列預算、未按實際需要訂定工期、契約書圖規定不合理，工程會並已提出相關因應對策供機關依循，以利公共建設推動，並要求主辦機關應負起責任，不因委外審查或委託專案管理而不負責任，相關實際作法如下：

(一)預算應符合實際：依市場行情及計畫內容核實編列各階段預算經費、編列至完工時所需之物調費及預備費。

(二)工期應符合實際：依工程項量及要徑排程訂定工期，因有需求縮短工期者，應衡量必須對應投入之人機料所需之預算。

(三)契約書圖契約應合理：設計成果應合理且不得綁標、契約納入3層級物調機制、不應將機關或設計責任轉嫁廠商、機關辦理估驗及問題解決之決策應快速。

(四)必要時採機關供應主要材料方式。

最後，工程會強調，各工程主辦機關於發生流標當務實檢討個案關鍵原因，對症下藥，確實解決問題而不是將缺工缺料作為流標的理由，方能讓工程順利進行。

移工 物價 柯文哲

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