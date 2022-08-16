美元續走強機率高 專家建議美中爭霸選股3要素

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台加深美中爭霸與台海情勢緊張，也導致金融市場波動劇烈，專家指出，在中美博弈的情況下選擇股票，除選擇龍頭股外，也要掌握3條件，包含技術要領先、需求不依賴單一市場、財務體質要好。

元大投信今舉行「元大全球優質龍頭平衡基金」募集記者會，元大投顧博士顏承暉表示，地緣政治風險將成為常態，主要是現在全球走向美中脫鉤與供應鏈重組，必然會引來摩擦，美中之間從貿易戰到現在半導體聯盟，選股上要特別留意。

顏承暉指出，中美博弈中選擇股票，第一是技術要領先，技術如果具有獨占性，就不太容易被脫鉤；第二，需求不能依賴單一市場，若公司需求過於依賴單一市場，在脫鉤時常常會面臨到「兩邊不是人」的狀況；第三是財務體質要好，當市場經濟陷入長期低迷時，財務體質不好的公司不一定能夠度過寒冬，但如果體質好的公司，在經濟循環衰退時進行併購，自然可在這時鞏固訂價能力。

針對美元走勢，顏承暉認為，美元走強機率高，主要是未來3情境中有2情境都將帶動美元走強。第一情勢是美經濟「軟著陸」，突然通膨結束、俄烏戰爭結束，美元自然會走落；第二情境是美國經濟「硬著陸」，快速升息下只要有一點錯誤，就會導致經濟嚴重衰退，美元作為避險貨幣自然會走強；第三種情境，是全世界呈現溫和衰退，通膨因為就業市場未衰退而持續，美利率比其他國家高，美元自然比其他國家貨幣強。

但市場預估美通膨在9月見頂，甚至認為美國明年將降息。顏承暉表示，美國通膨就算過高峰，明年通膨應該還有7%左右，美國現在還是實質負利率，通膨不太可能在短時間降到2%以下，明年聯準會不一定會降息，市場有明年降息的說法，主要是擔憂美因為升息太快而導致經濟衰退。

顏承暉指出，美元是避險貨幣，美國又是全世界最大的終端市場，降息後經濟衰退，其他國家也不會好過，資金會先回到美元，美元走升機率還是高的；另一種情況是，通膨緩解、戰爭結束，因此美國降息，這樣的情況會是「股債齊漲」，雖美元會走弱，但投資人可從其他地方獲得好報酬。