80公尺高水下基礎怎麼載？興達海基這支影片超震撼

中鋼（2002）集團旗下興達海基公司（以下簡稱：興達海基）承製沃旭大彰化案管架式水下基礎，沃旭公司雇用之巴拿馬籍重件運輸船大和號於8月12日清晨抵達興達港，今（16）日上午11點利用漲潮時刻，順利載運第一批三座百分之百國產化水下基礎出港，前往風場交由沃旭公司海事工程團隊安裝，為台灣離岸風電產業在地化揭開新的篇章。

興達海基謝榮淵董事長表示，興達港原本屬於漁港，開港以來首次有這麼大艘的船隻進港，感謝經濟部能源局、高市府海洋局、金屬工業研發中心、以及在地的興達港區漁會的鼎力協助，在安排兩位領港員及三艘拖船引領下，大和號運輸船於8月12日清晨順利靠港，並進行吊裝前準備及第三方公證單位驗證工作。

本趟運輸船共吊裝三座管架式水下基礎，由於水下基礎成品為龐然巨大的鋼鐵結構體，單座重量超過1200公噸、高度達80公尺，要能穩固地將水下基礎精準放置且牢牢固定在運輸船的甲板上，不僅需要經由特殊的治具安全鎖固，也有賴於相當困難的工程技術，才能在海上運送時抵抗航行中的風浪。此外，整個吊裝過程也須「看天吃飯」，搭配天候狀況良好時才能執行作業。興達海基昨（15）日完成三座管架式水下基礎吊裝作業，今日上午順利啟航出港。

沃旭能源亞太區總裁古沛明近日至興達海基視察出貨作業時表示，興達海基設置優良的自動化吊掛設備，且訓練出具備高效率及良好安全管理的工作團隊，整體吊掛作業與亞洲同樣產製管架式水下基礎的同業相比是有過之而無不及，並給予興達海基高度的肯定及讚賞。

興達海基完成沃旭案六座水下基礎出貨安裝後，全力投入中能離岸風場水下基礎的產製工作，朝月產二座成品目標努力，並將積極爭取第三階段區塊風場開發商機，持續攜手水下基礎供應鏈廠商，為台灣離岸風電產業發展貢獻心力。