快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

肯亞選舉不平靜？不透明計票與不被信服的新總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四川限電 三三會理事長林伯豐：當地台商都會受影響

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
三三會理事長林伯豐 圖/聯合報系資料照片
三三會理事長林伯豐 圖/聯合報系資料照片

四川省發布公告表示，為確保電網安全，勒令企業生產全停，從15日到20日期間放「高溫假」、「讓電於民」。三三會理事長、同時也是台玻董事長林伯豐今天出席三三會8月例會前接受媒體訪問時表示，包含電子廠內在，只要在四川省工廠都有受到影響，但廠商還是能透過調度生產時間及庫存因應。

他舉台玻為例，台玻四川廠主要產玻璃纖廠，主要生產使用的是天然氣、重煤，屬於重大工業，政府都有安排，受影響程度較少。

林伯豐表示，對於這次四川這次限電，台商都會配合政府在供電時間因應。他強調「是有受影響，但這6天總會過的」，希望儘速恢復平穩、正常供電。

針對廠商配套措施，林伯豐表示，包含調控用電時間，以及對產品庫存較多、市場較無需要的，優先管制生產，對於獲利高、市場需求大的商品優先供應；同時，有自身發電機的工廠，必要時也會發電供應，但這非正常手段。

林伯豐 供電

延伸閱讀

四川限電六天 法人：短期影響有限

三三會長林伯豐：應借鏡俄烏戰爭 恢復兩岸良好互動

8/16【早晨財經速解讀】玉山金法說 股價站上所有均線能存股？台股回季線軋散戶 為何長榮、陽明、萬海挑戰失敗？四川傳限電 原油創新低

四川限電令 台系NB鏈大當機

相關新聞

林伯豐：大陸軍事演習成常態 台灣恐面臨斷氣斷電風險

三三會今（16）日召開8月份例會，理事長林伯豐在致詞時表示，美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸對台灣採取實彈軍事演習。...

快了！台南七股科工區下月底可建廠

台南七股科工區去年底動工，預估下月底可陸續提供廠商建廠，全區預定2027年10月完工，台南市政府經發局預期將有290億元...

興達海基三座百分百國產化水下基礎 8月16日順利啟航出港

中鋼（2002）集團旗下興達海基公司承製沃旭大彰化案管架式水下基礎，沃旭公司雇用的巴拿馬籍重件運輸船大和號於8月12日清...

經部擬提前適用夏月電價 林伯豐：衝擊用電大戶

因應極端氣候，經濟部近期主動拋出將提前適用夏月電價政策，對此三三會理事長林伯豐今天認為，此舉將衝擊用電大戶，且造成物價上...

四川限電 三三會理事長林伯豐：當地台商都會受影響

四川省發布公告表示，為確保電網安全，勒令企業生產全停，從15日到20日期間放「高溫假」、「讓電於民」。三三會理事長、同時...

三三會長林伯豐：應借鏡俄烏戰爭 恢復兩岸良好互動

三三會今（16）日舉行8月例會，理事長林伯豐在會前被問及台海局勢因美國眾議院院長裴洛西來訪後，引發台海緊張，他深表憂心，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。