四川限電 三三會理事長林伯豐：當地台商都會受影響

四川省發布公告表示，為確保電網安全，勒令企業生產全停，從15日到20日期間放「高溫假」、「讓電於民」。三三會理事長、同時也是台玻董事長林伯豐今天出席三三會8月例會前接受媒體訪問時表示，包含電子廠內在，只要在四川省工廠都有受到影響，但廠商還是能透過調度生產時間及庫存因應。

他舉台玻為例，台玻四川廠主要產玻璃纖廠，主要生產使用的是天然氣、重煤，屬於重大工業，政府都有安排，受影響程度較少。

林伯豐表示，對於這次四川這次限電，台商都會配合政府在供電時間因應。他強調「是有受影響，但這6天總會過的」，希望儘速恢復平穩、正常供電。

針對廠商配套措施，林伯豐表示，包含調控用電時間，以及對產品庫存較多、市場較無需要的，優先管制生產，對於獲利高、市場需求大的商品優先供應；同時，有自身發電機的工廠，必要時也會發電供應，但這非正常手段。