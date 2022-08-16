快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

肯亞選舉不平靜？不透明計票與不被信服的新總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林伯豐：大陸軍事演習成常態 台灣恐面臨斷氣斷電風險

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
三三會理事長林伯豐 圖/聯合報系資料照片
三三會理事長林伯豐 圖/聯合報系資料照片

三三會今（16）日召開8月份例會，理事長林伯豐在致詞時表示，美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸對台灣採取實彈軍事演習。台灣能源進口依賴度高達97%，天然氣發電佔比高達42.5%，惟天然氣安全存量只有11天，軍事演習若變成常態，台灣恐將面臨斷氣斷電，建議政府應重新檢討能源政策。

林伯豐指出，美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸對台灣採取實彈軍事演習，同時宣布暫停多項台灣食品及農漁產品進口，並暫停大陸天然砂出口台灣，以及要求出口至大陸產品標示等，台海局勢持續升溫，工商界深表憂心，因此他提出四項建言：

一，政府應以俄烏戰爭經濟與生命的損失為借鏡，並以台灣自身利益考量，重建兩岸關係的良性互動，恢復海基會與海協會互動，鼓勵地方政府、工商團體、產業公協會、智庫等民間團體持續與大陸進行交流互訪。

二，大陸禁止台灣農漁產品進口，補貼只是短期有效，長期應調整產業結構，改變生產規模，並協助業者積極開拓國際市場。

三，ECFA對台灣確實有效益，台灣早收產品對大陸出口，由2010年的181億美元，增加至2021年的231億美元，累計減少約88億美元關稅，請政府重視全力維持ECFA。

四，台灣能源進口依賴度高達97%，天然氣發電佔比高達42.5%，惟天然氣安全存量只有11天，軍事演習若變成常態，台灣恐將面臨斷氣斷電。建議政府應重新檢討能源政策，將零排碳的核電，作為基載電力，提高核能發電比重至少占30%，核二廠及核三廠延後除役，以達到2050淨零碳排。並參考國際趨勢，運用新一代安全的核能技術於發展核電，例如：比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐將投資10億美元，於2030年興建345MW的核電廠

另外，林伯豐也指出，2022年台灣總稅收逾新台幣8,838億元，成長47%，創歷史新高，建議政府應參考新加坡的作法，還稅於民。另應加速完成「財政收支劃分法」修法工作，檢討印花稅、娛樂稅及貨物稅等不合時宜的稅制。

他指出，2023年1月將徵收耗水費，徵收對象為工業用戶，工業產值占CDP的31％，而用水量不到10％，僅針對工業用水課徵耗水費，有失公允，且效果有限。建議應檢討水價的合理性，進行多元化水源開發、加強水庫清淤，改善自來水管線漏水率。另農業用水高達70%，應運用AI及大數據進行農業用水管線化及智慧化管理。

核電廠 天然氣 演習

延伸閱讀

三三會長林伯豐：應借鏡俄烏戰爭 恢復兩岸良好互動

影／被列為台獨頑固分子 蔡其昌：這是我身上的勳章！

十大訪台外交人士 最受台灣人歡迎的是誰？

蔡總統民調不升反降 游盈隆：這一點非常離奇

相關新聞

林伯豐：大陸軍事演習成常態 台灣恐面臨斷氣斷電風險

三三會今（16）日召開8月份例會，理事長林伯豐在致詞時表示，美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸對台灣採取實彈軍事演習。...

快了！台南七股科工區下月底可建廠

台南七股科工區去年底動工，預估下月底可陸續提供廠商建廠，全區預定2027年10月完工，台南市政府經發局預期將有290億元...

興達海基三座百分百國產化水下基礎 8月16日順利啟航出港

中鋼（2002）集團旗下興達海基公司承製沃旭大彰化案管架式水下基礎，沃旭公司雇用的巴拿馬籍重件運輸船大和號於8月12日清...

經部擬提前適用夏月電價 林伯豐：衝擊用電大戶

因應極端氣候，經濟部近期主動拋出將提前適用夏月電價政策，對此三三會理事長林伯豐今天認為，此舉將衝擊用電大戶，且造成物價上...

四川限電 三三會理事長林伯豐：當地台商都會受影響

四川省發布公告表示，為確保電網安全，勒令企業生產全停，從15日到20日期間放「高溫假」、「讓電於民」。三三會理事長、同時...

三三會長林伯豐：應借鏡俄烏戰爭 恢復兩岸良好互動

三三會今（16）日舉行8月例會，理事長林伯豐在會前被問及台海局勢因美國眾議院院長裴洛西來訪後，引發台海緊張，他深表憂心，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。