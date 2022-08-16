林伯豐：大陸軍事演習成常態 台灣恐面臨斷氣斷電風險

三三會今（16）日召開8月份例會，理事長林伯豐在致詞時表示，美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸對台灣採取實彈軍事演習。台灣能源進口依賴度高達97%，天然氣發電佔比高達42.5%，惟天然氣安全存量只有11天，軍事演習若變成常態，台灣恐將面臨斷氣斷電，建議政府應重新檢討能源政策。

林伯豐指出，美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸對台灣採取實彈軍事演習，同時宣布暫停多項台灣食品及農漁產品進口，並暫停大陸天然砂出口台灣，以及要求出口至大陸產品標示等，台海局勢持續升溫，工商界深表憂心，因此他提出四項建言：

一，政府應以俄烏戰爭經濟與生命的損失為借鏡，並以台灣自身利益考量，重建兩岸關係的良性互動，恢復海基會與海協會互動，鼓勵地方政府、工商團體、產業公協會、智庫等民間團體持續與大陸進行交流互訪。

二，大陸禁止台灣農漁產品進口，補貼只是短期有效，長期應調整產業結構，改變生產規模，並協助業者積極開拓國際市場。

三，ECFA對台灣確實有效益，台灣早收產品對大陸出口，由2010年的181億美元，增加至2021年的231億美元，累計減少約88億美元關稅，請政府重視全力維持ECFA。

四，台灣能源進口依賴度高達97%，天然氣發電佔比高達42.5%，惟天然氣安全存量只有11天，軍事演習若變成常態，台灣恐將面臨斷氣斷電。建議政府應重新檢討能源政策，將零排碳的核電，作為基載電力，提高核能發電比重至少占30%，核二廠及核三廠延後除役，以達到2050淨零碳排。並參考國際趨勢，運用新一代安全的核能技術於發展核電，例如：比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐將投資10億美元，於2030年興建345MW的核電廠。

另外，林伯豐也指出，2022年台灣總稅收逾新台幣8,838億元，成長47%，創歷史新高，建議政府應參考新加坡的作法，還稅於民。另應加速完成「財政收支劃分法」修法工作，檢討印花稅、娛樂稅及貨物稅等不合時宜的稅制。

他指出，2023年1月將徵收耗水費，徵收對象為工業用戶，工業產值占CDP的31％，而用水量不到10％，僅針對工業用水課徵耗水費，有失公允，且效果有限。建議應檢討水價的合理性，進行多元化水源開發、加強水庫清淤，改善自來水管線漏水率。另農業用水高達70%，應運用AI及大數據進行農業用水管線化及智慧化管理。