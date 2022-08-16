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數中法說明會第二場 警語加註問題成焦點

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC今日舉行《數位中介服務法》第二場公開說明會。記者馬瑞璿／攝影
NCC今日舉行《數位中介服務法》第二場公開說明會。記者馬瑞璿／攝影

NCC今日舉行《數位中介服務法》第二場公開說明會，針對謠言、不實資訊加註警語，成為討論焦點。公民團體、學者擔心，一項消息在還沒有認證之前，就被加註警語，一是擔心影響人權、言論自由，二是擔心業者後續所需負擔的行政責任，都將對民眾、業界帶來不良影響。

大型平台對於有爭議的訊息，通常會加註警語，舉例來說，民眾在臉書上若是看到一則爭議訊息，通常會看到臉書加註中立性警語，提醒民眾針對此則資訊，可以再做詳細查證，或者閱讀其他相關資訊，以了解訊息是否為真。

前NCC委員、現任世新廣電系副教授何吉森在今日的公開說明會上指出，「按照歐盟的規範，加註警語主要是教育宣導，是一個警示作用，然而，在《中介法》裡面的警示相關文字，在人民感受上就是貼黃標，這已經是在處分。」

何吉森指出，這部法案一直強調治理精神，裡面充滿內容管制，卻缺少經濟管制，尤其是歐盟數位服務法（DSA）中所提到的定向廣告等問題，在台灣的《中介法》裡面，卻完全沒有提到。

除了加註警語問題之外，目前有些數位平台會直接下架爭議內容，台灣人權促進會也提出，《中介法》應該要關注平台過度刪除資訊的狀況。

NCC綜合規劃處科長劉佳琪指出，加註警語是參考歐盟媒體服務指令，希望能夠在有疑義的資訊內容上，加註中立性文字，提供使用者在觀察這則訊息時，能夠再多想想，並且參考其他資訊來源。這部分引發各界很多討論，NCC未來也會針對這個部分持續做修正，讓加註警語成為中立性質。

另外，針對平台過度刪除資訊的情況，劉佳琪表示，NCC確實注意到各種平台上都有過度刪除資訊的情況，也因此，《中介法》裡希望創設一個社會問責機制，除了提出內部異義跟外部爭端解決機制，以讓使用者進行行政救濟動作，並讓業者呈現在透明度報告裡面。

歐盟對於網際網路管制，總共有《數位服務法》（DSA）、《數位市場法》（DMA）兩套法令，一套針對網路廣告內容作管制，另外一套針對網路經濟問題做出管制；然而，在台灣，現在只有《中介法》一套法，顯然在網路經濟面管制顯然不足。

NCC綜合規劃處長王德威指出，經濟的部分是從DMA去規範，然而，在體制考量下，NCC的職掌主要是針對網路活動進行規範，「對於經濟的部分，我們認為應該是有個類似DMA的法律，再去針對那個部分進行規範。」

NCC

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